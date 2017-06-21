В июле закрывается аэропорт в Вильнюсе. Что следует знать туристам из Беларуси?

Вильнюсский аэропорт, которым активно пользуются и белорусы, из-за ремонта взлетно-посадочной полосы закроют с 14 июля до 17 августа. В это время часть самолетов будет летать из Каунаса, но часть компаний отменяет рейсы, причем уже со следующей недели.

Исполнительный директор Вильнюсского аэропорта Донатас Воверис сказал, что работы в июле и августе, это более приемлемое решение, чем реконструкция зимой, отмечает Delfi.lt

«Мы оценивали фактические погодные условия в последние 5 лет, т.е., когда в Литве было меньше всего осадков и самая высокая температура, поскольку в ходе реконструкции полос снимается покрытие, укрепляют основание и укладывают новое покрытие. По сути это как асфальт, только слой толще. А такие работы лучше всего выполнять при высокой температуре и в сухую погоду», — сказал Донатас Воверис.

Рейсы в Каунас не согласились перенести авиакомпании Ryanair и Belavia.

Самолеты Ryanair не будут летать из Вильнюса с 1 июля по 1 сентября, а это — два месяца. Поскольку Ryanair не переносит свои рейсы, не будет таких направлений, как Бирмингем, Бремен, Ханья, Лидс-Брадфорд, Ливерпуль, Мадрид, Мальта.

Компания Belavia решила не переносить в Каунас и рейс в Минск, однако самолеты этой авиакомпании будут чаще летать в Палангу (вторник, четверг и воскресенье).

Wizz Air перенесла почти все рейсы, за исключением Парижа и Киева.

Во время реконструкции авиапассажиров с Вильнюсского автовокзала 9 раз в день будут возить в Каунасский аэропорт автобусы компании Toks, каждые 30 минут будут курсировать скорые автобусы компании Ollex (Express), расписание которых согласовано с авиарейсами.