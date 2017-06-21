В Беларуси намерены ввести военную службу по мобилизации

В Беларуси появится новый вид военной службы — служба по мобилизации. Сегодня депутаты в первом чтении приняли изменения в законы по вопросам обороны.
По словам министра обороны Андрея Равкова, военная служба по мобилизации
«снимет много вопросов, с которыми столкнулась наша южная соседка».
— Мы в мирное время отрабатываем в вооруженных силах все вопросы
применения на войну. И один из проблемных моментов — вопросы
мобилизации. Наверное, наступило время рассмотреть их и принять
определенные вещи. Тем более, изучая опыт нашей южной соседки, которая
после отказа от срочной службы попала в такую ситуацию, что ей пришлось
проводить частичную мобилизацию в стране. Они решали с колес, быстрой
работой парламента, правительства страны, главы государства. Если
мы будем иметь возможность иметь службу по мобилизации, мы будем иметь
возможность в мирное время изучать, тренировать и готовиться
к выполнению таких вопросов, как организация и обеспечение мероприятий
мобилизации,
— рассказал Андрей Равков в парламенте.
Министр объяснил, что во время военной службы по мобилизации вопросы,
которые могут возникнуть при военном положении, в военное время, будут
отрабатывать в мирное время, чтобы «не наступать на грабли».— Это будут учения, тренировки, призывы из запаса. В Украине в ходе
выполнения этих задач, частичной мобилизации, было много проблем —
со статусом людей, которых призывали по мобилизации, с порядком работы
с ними, их обеспечением — мы эти вопросы в мирное время отработаем
и будем готовы во время войны.
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