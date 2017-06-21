МНС о налоге на помощь для выживших в Холокосте евреев: Все законно. Белорусы негодуют

Министерство по налогам и сборам объяснило, почему престарелые белорусские евреи должны платить подоходный налог за благотворительную помощь, которую им оказывают международные организации на безвозмездной основе.

Как сообщается на сайте МНС, требование уплаты налога с такой помощи абсолютно законно, но местные администрации могут освобождать граждан от его уплаты. Правда, для этого необходимо обратиться в администрацию с соответствующим заявлением, что весьма проблематично для 80-90-летних людей, которым такая помощь и оказывается.

Как мы писали накануне, тысячи белорусских евреев — реципиенты гуманитарной помощи от американского JDC («Джойнта»), недавно получили уведомления о необходимости заплатить подоходный налог со стоимости тех благотворительных услуг, которые им были оказаны по линии «Хеседов» — региональных отделений «Джойнта» по оказанию помощи нуждающимся евреям.

Посколько налог им придется заплатить со своей и без того скудной пенсии, многие стали отказываться от таких необходимых в их возрасте услуг как уборка жилья, доставка продуктов и т.п.

Эта новость вызвала шквал критики со стороны белорусов в соцсетях. Некоторые высказывания приводит gazetaby.com.

«Гуманитарная помощь и уход за стариками воспринимаются отныне как получение дополнительного дохода этими пожилыми людьми. Это дико, даже если не касается жертв Холокоста. Посторонние люди делают то, что должно было сделать "социально ориентированное государство", а это государство еще и денег получить хочет»

«По-моему, это фашизм. Обворовывать самых беззащитных».

«Да, правда. Рахамим выделяет памперсы лежачим. И с их стоимости тоже нужно заплатить налог, как прибыль. Увы, это так. Но все равно это меньше, чем полная стоимость памперсов, поэтому хоть так...»

В этой связи лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев предложил подписать петицию на сайте «Удобный город» с предложением отменить любые налоги и сборы с тех денег, которые получают пережившие Холокост люди.

Петиция будет направлена в Министерство по налогам и сборам.

«Мы должны остановить это позорное решение. Неприемлемо, что в такой стране, как Беларусь, где из каждой розетки говорят про важность памяти о Второй мировой войне и подвиге народа, забирают деньги у тех, кто пережил Холокост», — пишет политик в Фейсбуке.