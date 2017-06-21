Шуневич о краже 270 тысяч долларов из ГУБОПиК: Пока не смогли привлечь его к ответственности

По словам министра внутренних дел Игоря Шуневича, человек, укравший 270 тысяч долларов из сейфа ГУБОПиК МВД, разыскивается по линии Интерпола и будет передан Беларуси, как только покинет страну, в которой получил гражданство.
— К сожалению, мы не смогли привлечь его к уголовной ответственности,
зарубежное государство отказалось его выдавать, поскольку он принял
гражданство этой страны. Но он объявлен в розыск по линии Интерпола. Как
только он выедет за пределы этого государства, он будет выдан Беларуси
для привлечения к уголовной ответственности,
— рассказал министр
внутренних дел Игорь Шуневич.
Напомним, на рождественские праздники из сейфа в здании, в котором
находится Главное управление по борьбе с организованной преступностью
и коррупцией МВД Беларуси (ГУБОПиК), были похищены почти 270 тысяч
долларов.
В краже подозревается экс-сотрудник ГУБОПиК МВД, по данным TUT.BY,
он достал деньги из сейфа напарника с помощью запасного ключа.
Из Беларуси он уехал в Украину, затем в Румынию. Там он был задержан
по линии Интерпола, однако из-за того, что получил гражданство этой
страны, был отпущен.
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