В Молодечненском районе мальчик задохнулся под упавшей на него крышкой сундука

В Молодечненском районе пятилетний ребенок умер от асфиксии под упавшей на него крышкой сундука.

Об этом в эфире «Альфа-радио» сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, передает БелТА.

Несчастный случай произошел 18 июня в одной из деревень Молодечненского района. Ребенок пропал из поля зрения родителей буквально на пять минут. Играя во дворе, мальчик решил заглянуть в деревянный сундук. Он поднял крышку размером 1,5 м на 1,8 м, и та его придавила. От асфиксии ребенок скончался.

В этот же день в Поставский РОВД поступило сообщение о том, что в центральную районную больницу доставлена четырехлетняя девочка с термическим ожогом 1-2-й степеней (площадь ожога — 15%). Выяснилось, что родители попросили соседку посмотреть за ребенком. Во время купания девочка случайно опрокинула ведро с горячей водой, часть которой попала на нее.

19 июня в Гродно произошел еще один инцидент. Мама выкатила из подъезда на улицу коляску с сыном и, оставив ее на площадке перед входом, сама вернулась за вещами в подъезд. Из-за небольшого уклона коляска покатилась и опрокинулась, выпавший из нее ребенок получил травмы. К счастью, жизни мальчика ничего не угрожает.

По данным фактам проводится проверка.