В МВД сообщили о снятии одного из двух последних препятствий на пути к упрощению визового режима с ЕС

ЕС предварительно согласился дать Беларуси переходный период по соглашению о реадмиссии, сообщил TUT.BY начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун по итогам сегодняшних визовых переговоров между Минском и Брюсселем. Это снимает одно из двух оставшихся препятствий на пути упрощения визового режима для белорусов.

Минск и Брюссель ведут переговоры о двух соглашениях — об упрощении визовых процедур и о реадмиссии. Оба документа должны быть подписаны в пакете. До сегодняшних переговоров было два разногласия, в том числе — нежелание ЕС давать Беларуси трехлетний переходный период по соглашению о реадмиссии (срок, пока оно не действует). Этот период хотел получить Минск, как в 2000-е получили Москва и Киев.— Переговоры прошли очень позитивно, — сообщил Алексей Бегун. — Я могу отвечать только за реадмиссию. Предварительно нам дают переходный период. Европейцы взяли паузу, чтобы съездить домой и этот вопрос решить. Переходный период нужен Беларуси, чтобы оценить свои возможности по выполнению соглашения о реадмиссии. Оно включает обязанность страны самостоятельно принимать всех нелегальных мигрантов, которые из нашей страны попали в ЕС, и своими силами возвращать их в страны их проживания.Вместе с тем переходный период будет «немножко меньше» тех трех лет, о которых просила Беларусь, добавил Бегун, воздержавшись от конкретных цифр.— Экспертных переговоров больше не будет. Дальше мы выходим на консультации и на парафирование. Все что можно, эксперты уже сделали.На вопрос о сроках Бегун ответил: «По готовности, европейцы предлагают сделать это (парафировать, то есть официально согласовать текст документов. — Прим. TUT.BY) уже осенью. Есть предположение, что в этом году все может быть парафировано».Вторую часть переговоров, собственно — об упрощении визовых процедур, курирует МИД. Здесь основным разногласием до сегодняшнего дня было требование ЕС о более серьезных гарантиях безопасности белорусских диппаспортов. Ранее сообщалось, что решить кроме прочего эту проблему должно введение в Беларуси биометрических паспортов, которое запланировано с 2019 года.Новостей о том, как прошла эта, вторая часть переговоров, пока нет.После подписания соглашений и вступления в силу упрощенного визового режима шенгенская виза для белорусов будет стоить 35 евро вместо сегодняшних 60. Сократится список документов, которые нужно подавать на визу. Больше категорий белорусов, включая студентов, смогут получать бесплатные визы и многоразовые долгосрочные визы (на пять лет). Владельцы диппаспортов смогут посещать ЕС без виз.Визовые переговоры Беларуси с ЕС идут уже больше трех лет. Сообщалось, что стороны были готовы парафировать соглашение еще весной 2015 года, но накануне Рижского саммита «Восточного партнерства» у Евросоюза возникли новые требования.