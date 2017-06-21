Претензии Россельхознадзора привели к временному закрытию десяти белорусских мясных предприятий

Как стало известно, причиной временного закрытия стали многочисленные нарушения требований Евразийского экономического союза и России. Также в российском ведомстве неоднократно высказывали Минску претензии и выражали сомнения относительно истинности происхождения продукции.

Так, Россельхознадзор в феврале текущего года ввел временные ограничения на поставки в Россию говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минской области. Сразу же после этого ветслужба Беларуси провела проверку предприятий, во время которых и были выявлены нарушения.В связи с этим была приостановлена работа 10 предприятий и цехов: ОАО «АгроснабкомплектПлюс», ЗАО «Мясной замок-Экопром», убойный цех Смолевичского РайПО, убойный цех Молодечненского РайПО, колбасный цех КСУП «Першаи-2014», ОАО «Занарочанский», колбасный цех Несвижского РайПО, скотоубойный пункт Столбцовского РайПО, убойный цех Червенского РайПО, цех мясных полуфабрикатов ИООО «МартИнкоФуд».Предприятия будут закрытыми, пока выявленные нарушения не устранят.