Житель Витебска нашел метеорит (фото)

Житель Витебска, бывший военный летчик Владимир Боровиков нашел метеорит. Он считает, что это был большой космический объект, который упал на территории северной Беларуси более 10 тысяч лет назад.

Его фрагменты сохранились до настоящего времени благодаря леднику, который в то время накрывал Европу.





Как пишет газета «СБ. Беларусь сегодня», следы падения метеорита Боровиков нашел в Лиозненском районе в 40 километрах от Витебска. Практически идеально круглая воронка (вероятныя метеоритный кратер) имеет диаметр около 1 километра и глубину около 20 метров. Исследователь внимательно осмотрел территорию и собрал коллекцию артефактов, в том числе оплавления камней, которые считает осколками метеорита. Сейчас житель Витебска надеется, что его находками заинтересуются ученые и проведут лабораторные исследования. Если версия о метеорите подтвердится, в Витебской области может появиться новый туристический объект.