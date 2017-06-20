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Обещанные «попиццот» предлагают только 1,7 % вакансий

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  • 20 июня 2017, 12:55
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На 1 июня в стране зарегистрировано более 50 тысяч вакансий, только 1,7% из них — с зарплатой выше тысячи рублей.

Как сообщает kp.by, в службе занятости предлагают работу с зарплатой и 10, и 15 тысяч долларов (в основном в сфере управления и IT), но на такие специальности пока не находятся соискатели. Белорусы ищут работу подсобным рабочим, бухгалтером, экономистом, грузчиком и водителем автомобиля.


gomel.today

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