Обещанные «попиццот» предлагают только 1,7 % вакансий

На 1 июня в стране зарегистрировано более 50 тысяч вакансий, только 1,7% из них — с зарплатой выше тысячи рублей.

Как сообщает kp.by, в службе занятости предлагают работу с зарплатой и 10, и 15 тысяч долларов (в основном в сфере управления и IT), но на такие специальности пока не находятся соискатели. Белорусы ищут работу подсобным рабочим, бухгалтером, экономистом, грузчиком и водителем автомобиля.