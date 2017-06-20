Керамин 19 06 - 02 07:

В Беларуси перестал работать Skype

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  • 20 июня 2017, 12:32
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В Беларуси некоторые пользователи Skype жалуются на проблемы с соединением. Сообщения не посылаются, а индикатор соединения показывает режим «Offline».

В компании заявили, что знают о проблеме еще с 19 июня. Однако 20 июня появился апдейт записи, что проблема до сих пор существует и они изучают ее.


Еврорадио

Метки: Общество (26646)

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