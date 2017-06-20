Россия поставит Беларуси истребители Су-30СМ

Беларусь и Россия заключили контракт на поставку партии истребителей Су-30СМ. Машины будут поставлены нашей стране поэтапно. Сумма контракта не называется.

— Контракт на поставку партии Су-30СМ заключен. Его реализация будет идти поэтапно, в соответствии с установленными сроками, — сообщил сегодня ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Представители белорусского минобороны ранее высказывали намерение купить учебно-боевые самолеты Як-130, а также рассматривали возможность и приобретения истребителей.

Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромом противника. Он относится к машина поколения 4+.

Напомним, что в этом десятилетии Россия неоднократно высказывала пожелание разместить на территории Беларусь свою базу ВВС. Однако президент Беларуси предлагал иной вариант — продать нашей стране современные самолеты, чтобы она могла эффективнее выполнять свои обязательства в рамках договоренностей с РФ.

Отношения Беларуси и России снова потеплели после встрети Лукашенко и Путина в начале апреля в Санкт-Петербурге. Был разрешен нефтегазовый спор, страны договорились о совместных интеграционных проектах. Беларусь получит новый кредит на 700 млн. долларов, также были разблокированы транши в рамках кредитной линии ЕФСР. Не исключено, что и контракт на поставку истребителей стал результатом этих договоренностей.