Россия поставит Беларуси истребители Су-30СМ

Беларусь и Россия заключили контракт на поставку партии истребителей Су-30СМ. Машины будут поставлены нашей стране поэтапно. Сумма контракта не называется.
— Контракт на поставку партии Су-30СМ заключен. Его реализация будет
идти поэтапно, в соответствии с установленными сроками, — сообщил
сегодня ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому
сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Представители белорусского минобороны ранее высказывали намерение
купить учебно-боевые самолеты Як-130, а также рассматривали возможность и
приобретения истребителей.
Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе,
блокирования аэродромом противника. Он относится к машина поколения 4+.
Напомним, что в этом десятилетии Россия неоднократно высказывала
пожелание разместить на территории Беларусь свою базу ВВС. Однако
президент Беларуси предлагал иной вариант — продать нашей стране
современные самолеты, чтобы она могла эффективнее выполнять свои
обязательства в рамках договоренностей с РФ.
Отношения Беларуси и России снова потеплели после встрети Лукашенко и
Путина в начале апреля в Санкт-Петербурге. Был разрешен нефтегазовый
спор, страны договорились о совместных интеграционных проектах. Беларусь
получит новый кредит на 700 млн. долларов, также были разблокированы
транши в рамках кредитной линии ЕФСР. Не исключено, что и контракт на
поставку истребителей стал результатом этих договоренностей.
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