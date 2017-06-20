Белоруска в Голландии: Социальная пенсия здесь — 1100 евро

Пинчанка решила выйти замуж за иностранца, чтобы не жить в нищете.

Пинчанка 16 лет назад в поисках лучшей доли покинула родину. О том, как ей живется на чужбине, она рассказала «Медиа-Полесью».

С этой невысокой, элегантно одетой женщиной, корреспондент «Медиа-Полесья» познакомился во дворе пинского кафедрального костела.

— Я из Пинска, но сейчас живу в Голландии, — начала рассказ Ольга, которая согласилась рассказать свою историю.

— История моего отъезда началась с момента распада СССР. Конец 90-х и финансовая ситуация стала невозможной. Я тогда работала в одном из пинских магазинов продавцом. Зарплата была средняя по городу, но очень маленькая. Мне было 35 лет, в разводе, беспросветная нищета, родители умерли и, казалось, что в моей жизни ничего хорошего уже не произойдет.

В один прекрасный момент Ольга решила, что пора уезжать из страны. В то время интернет не был так распространен, и она искала брачные объявления иностранцев в газетах по типу «Из рук в руки». По одному из них женщина написала, ей пришел ответ, и Ольга поехала на смотрины в Голландию.

На месте оказалось, что объявление написала женщина, минчанка, которая на тот момент 4 года жила в Голландии. Таким образом, она «прорекламировала» родственника своего мужа.

— С будущим мужем я познакомилась, мы понравились друг другу, и я там задержалась на два месяца, — продолжает Ольга. — Вернулась в Пинск, это был декабрь 2000 года, а в январе 2001 уехала навсегда.

Язык бывшая пинчанка выучила за 1,5 года: ходила на курсы при школе, потом сдала экзамен, но на работу не пошла, стала домохозяйкой:

— Мой муж работал инженером-механиком на фирме связанной с речными перевозками грузов. Там это очень развито. Иногда мы ходили на речных судах вместе, было здорово. Работать он мне не разрешил.

— Живем мы в небольшом городке Хорехем с населением около 40 тысяч человек ,— продолжает свой рассказ Ольга. — Мы живем в пригороде в собственном доме. Голландия страна маленькая, аграрная. Голландцы предпочитают жить не в городах. Амстердам — исключение, но там все дорого. А так они любят природу, свой дом, свой дворик, чтобы можно было выйти посидеть. А в квартирах многоэтажек живут в основном эмигранты и бедняки.

Собеседница говорит, что в каждой стране есть положительные и отрицательные стороны жизни. Например, ей не нравится, что в Голландии в маленьких городках нет общественного транспорта:

— Вся страна передвигается на велосипедах. Дети едут в школу за 12 км, а это небезопасно.

Зато похвалила Ольга систему образования в своей новой стране:

— Дети идут в базовую школу с 4 лет (с 5 обязательно) и учатся там восемь лет. В младших классах домашних заданий нет, все делается в школе. Оценок тоже нет, ходить в школу детям нравится, это для них как праздник. Английский язык учат с самого начала, и любой ребенок, закончивший базовую школу, имеет хороший разговорный английский язык.

После базовой школы дети сдают тесты. Учителя знают способности учеников и дают совет родителям, как поступать дальше. Средние школы делятся по уровням обучения. Если ребенок не силен в науках, то он идет в среднюю школу низшего уровня, там упор делается на профобразовании.

В обычной средней школе готовят детей к поступлению в колледжи (это как институты в Беларуси). Ну, а школы высшего уровня — это гимназии, готовят к поступлению в университет.

— Причем, учеба в университете это не просто ходить на лекции. Это исследования, эксперименты, самообучение, — утверждает Ольга. — Например, в Австралии проводятся соревнования по гонкам на авто на солнечных батареях и там, как правило, выигрывают голландцы. Свобода действий, дети думают, экспериментируют. Все построено на изучении текущих событий. Любая проблема, например, экономический кризис сразу же обсуждается с преподавателями. Там нет учебников 70-х годов.

По словам нашей собеседницы, обучение в средней школе бесплатное, нужно только покупать учебники. А вот высшее образование платное:

— Например, сын моей знакомой идет учиться на юриста. Это семье обойдется примерно в 4 тысячи евро в год. Если денег нет, то можно взять кредит на образование под очень низкий процент, который начинают выплачивать после устройства на работу. Если до 35 лет бывший студент не устроился на работу, то кредит погашается.

Несколько слов Ольга рассказала о медицине в Голландии:

— Медицина платная, мы покупаем страховку. Есть домашний врач, который обслуживает примерно 2 тысячи жителей, его услуги и покупку медикаментов полностью покрывает страховка. Если нужно, то домашний врач направляет к узким специалистам.

Далее наша собеседница рассказала о поддержке безработных и о пенсиях в Голландии:

— Экономический кризис сказался на уровне жизни. Многие потеряли работу. Но государство их поддерживает, в течение двух лет выплачивают среднюю зарплату. Если работы не нашел, то выплачивают пособие тысячу евро. Это минимум, чтобы достойно жить.

Что касается пенсий, то в Голландии пенсионный возраст 67 лет и для мужчин и для женщин. Есть социальная пенсия в районе 1.100 евро, но есть и пенсионные фонды, в которые на протяжении своей трудовой карьеры работник и его работодатель делают отчисления.

Чтобы получить полную социальную пенсию нужно прожить в стране 50 лет, — рассказывает Ольга. — В моем случае пенсия будет более 50%, но остальную часть доплатят из других источников.

По словам бывшей пинчанки, проблему сирийских беженцев она не замечает:

— Это больше здесь раздуто. Конечно, приезжают беженцы, но их строго контролируют. Под сирийцев маскируются граждане других стран, например, ливанцы. Проблема в том плане, что этих беженцев надо содержать. А их поведение и культура не пугают.

После Второй мировой войны в Голландию позвали много турок и марокканцев работать и к мусульманской культуре давно привыкли, — утверждает Ольга. — Там другой менталитет, любой человек имеет право на любое вероисповедание, половую ориентацию. Это твое личное дело, лишь бы это не мешало другим людям.

Поделилась Ольга своими впечатлениями о Пинске:

— В Пинск я приезжаю каждый год. Город хорошеет, это очень приятно. В торговле меняется все в лучшую сторону, уже нет неприветливых продавцов. Правда, хотелось бы, чтобы в лучшую сторону менялся и уровень жизни людей. Мои знакомые пенсионеры заплатят за квартиру, лекарства и денег у них почти не остается — на это грустно смотреть.

Ну и еще одну пинскую проблему подметила Ольга:

— Мы приехали с мужем, а горячей воды нет. Это как-то дико в XXI веке.

По словам Ольги, она чувствует ностальгию по родному городу:

— Ностальгия есть. Но больше хочется сесть поболтать с подругами, вспомнить, например, как мы в 3 классе у соседей цветы воровали. В Голландии у меня есть друзья, но нет с ними общего прошлого, а это уже не те переживания. Да и могилы моих родителей находятся здесь, поэтому буду приезжать.