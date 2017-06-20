Беларусь требует деньги с еврейских стариков, уцелевших в Холокосте

Тысячи еврейских стариков Республики Беларусь — реципиенты гуманитарной помощи от американского JDC («Джойнта»), недавно получили уведомления о необходимости заплатить подоходный налог со стоимости тех благотворительных услуг, которые им были оказаны по линии «Хеседов» — региональных отделений «Джойнта» по оказанию помощи нуждающимся евреям.

Требования заплатить «налог с доброты» имели даже ретроактивный характер — например, в апреле было прислано требование оплатить налог с благотворительных услуг за январь-февраль-март 2017 года. При этом сумма начисленного за три месяца налога составляла половину месячной пенсии среднестатистического пенсионера Беларуси.





Известно, что средства для пожилых евреев, переживших Холокост, выделяются Американскому Еврейскому Распределительному Комитету («Джойнту») специально для этой цели из бюджета «Claims Conference» — главной организации по материальным требованиям к Германии за геноцид и ограбление евреев в период Холокоста.

Таким образом, значительные средства для помощи старикам у «Джойнта» имеются — почему же его отделения в городах Беларуси требуют налоги с пожилых и нуждающихся людей, вместо того, чтобы покрыть эти расходы из собственных бюджетов? Чтобы получить ответы на вопросы о причинах таких требований, мы обратились в главный офис «Джойнта».

В ответе регионального директора JDC по странам экс-СССР Михаль Франк (Michal Frank), полученном 19 июня 2017 года, подчеркивается, что инициатором взимания налога с благотворительной помощи и услуг стало именно белорусское государство.

Согласно нововведению властей Беларуси, гуманитарная помощь и уход за стариками воспринимаются отныне как получение дополнительного дохода этими пожилыми людьми. Например, оплата «Хеседом» нескольких часов в неделю приходящей помощницы (патронажной сиделки) — это якобы «дополнительный доход» для 85-90-летних людей, зачастую весьма нездоровых и переживших неисчислимые страдания в период Второй Мировой войны.





«Белорусские налоговые органы разъяснили, что (теперь) существует ответственность личного подоходного налога. После многочисленных запросов в местные налоговые инспекции, мы поняли следующее:

1. Пожилые клиенты "Хеседа" обязаны сообщить властям о стоимости услуг, которые они получают (такие, как уход на дому), чтобы заплатить налоги согласно ценности этих услуг.

2. Закон включает некоторые льготы, которые можно использовать только лично, после того, как клиент получает официальный налоговый запрос от правительства.

3. "Хеседы" не в состоянии запросить эти освобождения от налогов от имени своих клиентов, поскольку требуется законом, чтобы клиенты запрашивали эти освобождения от налогов самостоятельно.

Из-за ограниченных ресурсов JDC не в состоянии покрыть расходы на этот налог», — говорится в ответе регионального директора «Джойнта» Михаль Франк.

Высокопоставленный руководитель «Джойнта» также отметила, что подразделения её организации советуют пожилым клиентам в индивидуальном порядке обращаться к местным властям с просьбой освободить пожилых людей от подоходного налога в силу возраста, состояния здоровья и/или одинокого семейного статуса.

По информации «Еврейского Мира», эти налоговые требования уже привели к тому, что пожилые евреи резко сокращают себе часы помощи (деньги на которую выделяются от «Claims Conference») — чтобы не платить лишний подоходный налог.

Так, например, в г.Светлогорск Гомельской области 86-летняя Елизавета Марковна Б. сократила с 25 до 10 часов в неделю время работы приходящей помощницы по дому. Она это мотивировала одной причиной — нежеланием платить большой налог на сумму полученных «услуг безвозмездной благотворительности».





«Мы понимаем, что JDC в Беларуси вынужден выполнять новое налоговое законодательство этой страны. Тем не менее, мы полагаем, что взимание денег с пожилых и нуждающихся людей — это несправедливо и даже безнравственно, и это бросает тень на репутацию "Джойнта" как ведущей организации помощи нуждающимся евреям. Необходимо найти какое-то другое решение этой проблемы в масштабах всей Беларуси», — подчеркнула в своем ответе Михаль Франк.