Милиция задержала парня с 1 кг психотропов и вышла еще на 5 дилеров

Сотрудники наркоконтроля группу наркоторговцев, которые работали на один и тот же интернет-магазин. Сначала они задержали 20-летнего парня с 1 кг психотропов и 600 «марками», а затем вышли еще на пятерых дилеров. Об этом сегодня сообщили в УВД Минской области.

Спецоперация прошла под Минском при силовой поддержке бойцов ОМОНа. Правоохранители задержали в лесном массиве 20-летнего жителя Гродно, который пытался сделать заклад. Он имел при себе около 1 килограмма особо опасного альфа-PVP и 600 «марок».

При дальнейшем расследовании милиционеры вышли и на других сбытчиков, работавших на интернет-магазин, через который продавали наркотики. «В течение недели в различных областях страны было задержано шесть дилеров во время оборудования тайников», — сообщил представитель областного УВД Александр Марченко.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков, им грозит от 8 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.