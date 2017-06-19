В Гродно грабитель бежал из магазина, волоча продавца по полу (видео)

Гродненская милиция ищет мужчину, который совершил ограбление в магазине «Виктория».

По информации пресс-службы УВД Гродненского облисполкома, в одиннадцать часов дня мужчина зашел в магазин и положил в корзину два куска сыра. Когда он оказался в «слепой зоне» видеокамер, то спрятал товар из корзины.

Это заметила сотрудница магазина и попросила мужчину остановиться. Однако злоумышленник бросился бежать из магазина. Женщина ухватилась за него, но это не остановило грабителя: несколько метров он тащил сотрудницу магазина по полу.