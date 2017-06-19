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В Минске мужчина выпрыгнул на ходу из Peugeot и стал крушить машины: разбиты как минимум 6 авто — видео

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  • 19 июня 2017, 16:47
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В Минске неадекватный мужчина выпрыгнул на ходу из машины и начал бить проезжающие автомобили. Инцидент произошел 19 июня, около 13.00. Об этом AUTO.TUT.BY сообщил читатель Максим.

— Автомобиль Peugeot ехал по Партизанскому проспекту со стороны Шабанов в направлении центра. В какой-то момент из него на ходу выпрыгнул пассажир и начал бить автомобили, — рассказал читатель.


Мужчина бил попутные автомобили руками и ногами, прыгал на капотах. После чего перебежал на противоположную сторону дороги и продолжил громить машины там. В результате повреждения получили как минимум шесть автомобилей.

Судя по всему, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Его задержали.



TUT.BY

Места: Минск (5236)

Метки: Происшествия (10433), Авто (4199)

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