В Минске мужчина выпрыгнул на ходу из Peugeot и стал крушить машины: разбиты как минимум 6 авто — видео

В Минске неадекватный мужчина выпрыгнул на ходу из машины и начал бить проезжающие автомобили. Инцидент произошел 19 июня, около 13.00. Об этом AUTO.TUT.BY сообщил читатель Максим.

— Автомобиль Peugeot ехал по Партизанскому проспекту со стороны Шабанов в направлении центра. В какой-то момент из него на ходу выпрыгнул пассажир и начал бить автомобили, — рассказал читатель.





Мужчина бил попутные автомобили руками и ногами, прыгал на капотах. После чего перебежал на противоположную сторону дороги и продолжил громить машины там. В результате повреждения получили как минимум шесть автомобилей.

Судя по всему, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Его задержали.



