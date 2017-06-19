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27-летний роупджампер, погибший под Минском, сертификат на прыжок получил в подарок

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  • 19 июня 2017, 16:25
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Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели роупджампера под Минском. Организатор экстремального прыжка — он же индивидуальный предприниматель — задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Напомним, трагедия произошла накануне на одной из популярных у экстремалов площадок.

27-летний парень погиб, прыгнув с трубы котельной высотой 70 метров в поселке Сосны.

Прыжки здесь проводились и ранее. Известно, что сертификат на последний полет молодой человек получил в подарок.


СТВ

Места: Сосны (1), Минск (5236)

Метки: Происшествия (10433)

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