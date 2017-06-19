В Беларуси отменяются нормы отпуска лекарств, кроме спиртосодержащих и марганцовки

Нормы отпуска лекарственных препаратов планируется сохранить только для спиртосодержащих настоек и перманганата калия, сообщила сегодня начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Беларуси Людмила Реутская во время круглого стола в пресс-центре БелТА.
«Из перечня (безрецептурных лекарств. — Прим. БелТА) уходит норма отпуска. В течение пяти лет она действовала, — в руки отпускались не более двух упаковок лекарственного средства. Мы обсудили и решили, что эта норма не эффективная и неоправданная. Она останется только для некоторых позиций — настоек спиртосодержащих и перманганата калия», — отметила Людмила Реутская.
По ее словам, 16 июня закончилось общественное обсуждение перечня. «Все предложения, которые поступили, мы рассмотрели и обобщили. Сегодня-завтра состоится совещание, на котором будет подведен итог. И документ отправится на юридическую экспертизу в Минюст», — рассказала она.
Людмила Реутская констатировала, что достаточно много замечаний и предложений поступило от производителей (как отечественных, так и зарубежных), а также от медицинской и фармацевтической общественности. «Основные вопросы заключались в том, что не все разобрались, что лекарственные средства в перечне приведены под международными непатентованными наименованиями. Мы не делаем разницу между отечественными и импортными лекарствами, мы не даем торговых наименований лекарственных средств», — пояснила она. По этому же поводу в основном обращались и граждане.
Специалист подчеркнула, что актуализация перечня — естественный процесс. «Серьезных потерь лекарственный рынок Беларуси не претерпел. В госреестре у нас около 4,5 тыс. наименований. Лекарств достаточно для лечения практически любой нозологии. 60% остаются безрецептурными», — подытожила она.
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