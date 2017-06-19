«Больше всего вопросов к велосипедистам и ГАИ». Какие пункты ПДД стоит изменить в первую очередь

Недавно начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк анонсировал изменения в ПДД — проект изменений эксперты Госавтоинспекции подготовят до конца года. Всех подробностей Дмитрий Корзюк не раскрыл, но отметил, что по-другому пропишут приоритеты водителей и пешеходов на зебрах.

Автомобилисты Беларуси бурно обсуждали эту новость. Журналисты спросили у экспертов, инспекторов ГАИ и автомобилистов, на что обратить внимание при изменении ПДД в первую очередь.

ПДД должны действовать не на «дороге», а на всей территории Беларуси

В редакции ПДД от 2006 года было сказано: «ПДД действуют на территории Республики Беларусь», а в редакции от 2015 года — уже «ПДД действуют на дорогах». Пункт, по мнению автотехнического эксперта Александра Коноплицкого, принципиальный — и вот почему:

— Выходит такая ситуация: прилегающая территория (у домов, территория АЗС, парковки...) не входит в понятие «дорога», значит, и ПДД Беларуси там не действуют. Но ДТП у нас случаются не только на дороге, но и на стоянках, и на прилегающих территориях, и на заправках... Как тогда разбираться в авариях, которые происходят на АЗС, например, ведь ПДД там не действуют, — говорит эксперт.

Во всех пунктах правил убрать слово «рекомендуется»

По мнению Александра Коноплицкого, многие пункты ПДД требуют конкретики и даже лингвистического анализа, чтобы «новые правила были предельно простыми». Поэтому эксперт предлагает убрать из ПДД слово «рекомендуется».

— Например, читаем: «При движении задним ходом водителю рекомендуется включить аварийную сигнализацию». Если рекомендуется, значит, я могу этого и не делать, верно? Слово «рекомендуется» сильно расхолаживает автомобилистов. И таких пунктов очень много, — говорит Александр Коноплицкий. — «Должен» люди воспринимают как «я обязан», а если написано «рекомендовано», то и выполняют так же — по возможности.

Велосипедисту — выучить и соблюдать ПДД

В ближайшие пару лет велосипедистов в Минске станет еще больше. А значит, возникнет еще больше спорных моментов: один не спешился, второй вышел на пешеходную дорожку, третий достал биту.

Урегулировать эти отношения, по мнению председателя правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Юрия Важника, помогут простые и понятные ПДД, касающиеся велосипедистов.





К примеру, ассоциация недавно разработала и согласовала с ГАИ знаки «Пересечение с велосипедной дорожкой».

— Знак нужен для того, чтобы автомобилисты, приближаясь к пересечению дороги с велодорожкой, были более внимательны и знали: внезапно может выехать велосипедист. Экспериментальные варианты мы уже сделали — их даже несколько, они согласованы с ГАИ.

Второй момент, связанный с велосипедистами, — это их обязанность спешиваться перед перекрестком. Причем споры «спешиваться или нет» идут давно: одни считают это необязательным, другие — важным с точки зрения безопасности.

— Вот велосипедисты не спешиваются на светофорах и делают это довольно аккуратно, никому не мешают, поэтому можно это прописать отдельно в ПДД, — считает Юрий Важник.

Александр Коноплицкий уверен, что спешиваться или нет велосипедистам перед перекрестком — вопрос не главный, а вот культуру поведения на дороге никто не отменял: велосипедисты такие же участники дорожного движения, как и автомобилисты, а значит, и ответственность на них такая же.

— У меня был конкретный случай из практики: ДТП на перекрестке. Велосипедист, не спешиваясь, нарушив все что угодно, «вляпался» в автомобиль. Но судят почему-то не велосипедиста, а автомобилиста. Почему? Ведь это два транспортных средства! Я получил ответ на этот вопрос: да, это два транспортных средства, но велосипед — незначительное, уязвимое транспортное средство, поэтому мы судим водителя автомобиля. Но ведь у велосипедиста тоже есть обязанности соблюдать ПДД.

Исключить двоякое толкование «правил»





По мнению Александра Коноплицкого, важно все пункты правил сделать предельно понятными и простыми, чтобы исключить двоякое толкование. Например, в главе «Права и обязанности водителей» есть пункт: «Водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам ГАИ водительское удостоверение».

Какое именно удостоверение надо предъявлять инспектору, в правилах не указывается. Понятно, адекватный человек не будет показывать чужие права, но на YouTube можно найти сотни роликов белорусских, российских или украинских блогеров о том, как водители предъявляют белорусским инспекторам ГАИ водительские права соседа, пассажира, а не только свои — и ведь, по сути, они ничего не нарушили.

— Или вот еще пример: читаем главу «Обязанности водителя»: «Водитель обязан обучать управлению механическим транспортным средством в индивидуальном порядке только на площадках или автодромах, закрытых для дорожного движения, при наличии у него удостоверения и водительского стажа не менее двух лет». Выходит, если у вас 9 лет стажа и вы не обучили ни одного водителя за это время, вас можно оштрафовать уже трижды — вы же не выполнили свою обязанность, — говорит Александр Коноплицкий. — Конечно, можно обвинить меня в демагогии, мол, придираюсь к словам, буквоед. Но ведь за каждым пунктом стоят судьбы людей, уголовные дела. И ПДД должны быть предельно понятными.

Пешеходам запретить переход вне зебры и разобраться с фликерами





Вопросы, которые обсуждал AUTO.TUT.BY c экспертами по части ПДД, то и дело перекликались с вопросами ответственности за нарушение правил. В частности, не раз прозвучало предложение ужесточить ответственность за нарушение правил пешеходами: переход в неположенном месте и т.д.

— В 99% случаев наезда на пешехода или, того хуже, «пешележа» виноват автомобилист как «владелец средства повышенной опасности», — говорит AUTO.TUT.BY действующий инспектор ГАИ. — Я сам водитель со стажем и часто сталкиваюсь с тем, что водителя признают виновным во всем: он почему-то должен быть ответственен за себя, соседей по полосе и еще за пешеходов. Почему-то пешеход у нас везде прав: если идет на красный сигнал светофора, если идет вне пешеходного перехода, если лежит нетрезвый на проезжей части.

Еще один момент, касающийся пешеходов, — фликеры. Пешеходов обязали обозначать себя фликерами при движении по краю проезжей части на неосвещенных участках дороги. «В темное время суток при движении по краю проезжей части дороги на неосвещенных участках пешеход обязан обозначить себя световозвращающим элементом (элементами). Характеристики световозвращающих элементов, указанных в настоящей части и в других структурных элементах настоящих Правил, устанавливаются техническими нормативными правовыми актами».

К сожалению, редакция AUTO.TUT.BY не раз получала письма с жалобами на штрафы за отсутствие фликера в городе и с просьбами разобраться, правомерно ли оштрафовали за фликер, «не соответствующий ГОСТам».

Левая крайняя полоса и наказание для «автохамов и шашечников»





Конфликтные ситуации на дороге, к сожалению, обыденность, а не исключение. Подрезал, не показал поворотник, не уступил дорогу — в лучшем случае пострадает «железо».

— Почему запрещено ехать в левой полосе, если свободна крайняя правая? — спрашивают автомобилисты. — Да и, к тому же, как понять, что вот эта полоса уже свободна, а вот эта еще нет — это чисто субъективное мнение.



Второй момент, который волнует автомобилистов, — поворот направо.

— Знаю, что в Европе, например, разрешено поворачивать направо, если горит красный свет: ты аккуратно поворачиваешь, пропускаешь пешеходов и едешь дальше. У светофора не собираются пробки. У нас же, если нет дополнительной секции на светофоре («стрелки»), то и поворачивать направо нельзя. И, опять же, при повороте нет четкого указания, в какую полосу ты должен попасть: написано, что при повороте направо нужно двигаться ближе к правому краю проезжей части. А если крайняя правая полоса заставлена транспортом или выделена для движения общественному транспорту? Как быть?

Часто автомобилисты выступают за то, чтобы водителей не лишали прав при превышении скорости повторно в течение года при условии, что превышение не привело к гибели или травмированию людей. Предложение справедливое, но требует тщательного взвешивания: ведь превышение скорости — один из факторов аварийности.

— Я бы штрафовал тех, которые не включают поворотник, — говорит в заключение инспектор ГАИ. — На самом деле, это действительно влияет на безопасность. Как иначе понять намерения соседа по полосе, как не «чтением» указателей поворотов? Подрезал, не показал поворотник, играет в «шашки» на дороге — все это рано или поздно приведет к аварии. Это обыкновенное хамство и неуважение к другим водителям. К сожалению, культуре не научишь, только лишь изменив ПДД.