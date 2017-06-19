Выходит книга о сексуальной революции в советской Беларуси. Историк Александр Гужаловский написал ее по архивным документам и сообщениям периодической печати, информирует Радыё Свабода.

«Сексуальная революция в БССР (1919 — 1929 гг.)» выйдет из печати в июле. Издатели ее называют настоящей сенсацией на белорусском книжном рынке. Автор говорит, что его работа не о сексе и любви, а «о стремлении человека к личной свободе, которым был проникнут весь ХХ век». Многое о жизни белорусов в первое десятилетие существования БССР до сих пор остается малоизвестным. В то время более 100 тысяч человек жили в «фактическом браке» — сознательно отказались от ЗАГСа и церкви. В 1927-м число абортов почти приблизилось к количеству рождений. В 1920-е в советской Беларуси раскрыли 446 борделей (только в Гомеле в 1927 году — 120), работали в них преимущественно девушки из деревень, которые не могли найти работу в городе.

«Проститутка в 1920-е годы была абсолютно нормальной частью ландшафта белорусского города», — говорит историк. В то время венерические диспансеры были переполнены.