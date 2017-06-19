«Элегантное решение». «БНБ-Банк» подставил плечо «БСБ Банку»

Лишенный лицензии на отдельные операции с физлицами «БСБ Банк» и «Белорусский народный банк» («БНБ-Банк») заключили соглашение о сотрудничестве по обслуживанию клиентов-физических лиц.

«БСБ-Банк» в рамках данного соглашения предлагает клиентам-физическим лицам, в том числе владельцам зарплатных проектов и индивидуальным предпринимателям по упрощенной процедуре перевести счета физических лиц на обслуживание в «БНБ-Банк».

При этом клиенты и далее смогут обращаться в «БСБ Банк» по вопросам выпуска и сопровождения карт «БНБ-Банка», а также привычно пользоваться офисами и другими сервисами и продуктами «БСБ Банка».

«Мы очень тщательно подошли к выбору партнера, обращались с запросами в различные банки. Кроме технических возможностей обращали пристальное внимание на готовность предоставлять сервис нашим клиентам и желание соответствовать высоким стандартам нашего банка. И заявляем, что смогли найти такого партнера, который взял на себя обязательства качественно обслуживать клиентов и предпринимать необходимые шаги для дальнейшего улучшения сервисов», — отметил исполняющий обязанности председателя правления «БСБ Банка» Виталий Рябцев.

Достигнуты договоренности, по которым при переходе клиенты «БСБ Банка» получат условия аналогичные действующим. При этом появятся дополнительные услуги и новые сервисы. Станут доступны новые возможности платежных карт, в том числе опции овердрафтного кредитования, оформления кредитных карт с грейс-периодом, бесплатного увеличения уровня карты, расширение сети банкоматов, а также срочные депозиты в белорусских рублях и иностранной валюте на привлекательных условиях.

«Данное соглашение о партнерстве является результатом слаженной работы профессионалов обеих команд. В сложившейся ситуации нам вместе удалось найти элегантное и удобное решение в первую очередь для клиентов "БСБ Банка" и мы надеемся, что наши оперативные совместные действия послужат хорошим примером партнерства для банковской системы Беларуси. Воспользовавшись предложением "БНБ-Банка", юридические лица "БСБ Банка", при желании, получат доступ к новым услугам и возможностям», — приводятся в сообщении «БСБ Банка» слова генерального директора ОАО «БНБ-Банк» Константина Церетели.

Клиентам «БСБ Банка» будут выпускаться новые платежные карты «БНБ-Банка». Используя эти карты, клиенты смогут снимать средства в банкоматах «БСБ Банка» и «БНБ-Банка». Следующим шагом должно стать объединение банкоматных сетей двух банков, что требует решения технических вопросов с платежными системами.

Чтобы выразить свое согласие на переход владельцам зарплатных проектов не потребуется переоформление зарплатного договора. Оформить заявку на перевод счетов физлиц в «БНБ-Банк» можно будет не покидая офис: юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — посредством систем СДБО (клиент-банк или интернет-банк), физическим лицам — посредством SMS сообщения с мобильного телефона.

Как сообщалось ранее, с 26 июня Нацбанк отзывает у ЗАО «БСБ Банк» лицензию на отдельные банковские операции с физическими лицами. С указанной даты банк не будет осуществлять деятельность по вкладным операциям, а также по операциям с платежными карточками физлиц. С этого дня клиентам станет недоступно снятие и пополнение денежными средствами текущих счетов физических лиц и карт-счетов банка, расчеты по его платежным картам.

В сообщении регулятора говорилось, что решение в части работы «БСБ Банка» с физлицами принято «с учетом выявленных в ходе проверки банка нарушений и недостатков в его деятельности». Текущим вкладчикам деньги будут возвращены.