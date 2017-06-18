Игра в господство и подчинение. В Гродно открылась БДСМ-студия

Заведение подобного толка стало первым в Беларуси.

В Гродно открылась первая БДСМ-студия. Она, по утверждению организаторов проекта, создана в первую очередь для тех, кто хочет разнообразить свою сексуальную жизнь, попробовать что-то новое. Интерьер и предметы студии помогут получить новые впечатления, реализовать фантазии по собственному сценарию.

«Перед тем, как открыть в Гродно комнату, мы изучали рынок подобных услуг за границей, — рассказывает предприниматель Владимир. — Для нас очень важно было ознакомиться с отзывами семейных пар, которые посещали БДСМ студии. В большинстве случаях все оставались довольны».

Владимир ссылается на исследования голландских ученых, согласно которым после посещения таких мест пары укрепляются. Возможно, студия поможет кому-то стать более раскрепощенными, говорит он: «Мы рассчитываем, что нашей целевой аудиторией станут семейные пары и люди, которые хотят разнообразить рутину. Также мы ждем молодежь и новичков, которые хотят попробовать что-то новое».





БДСМ-студия — новое направление не только для Гродно, но и для Беларуси. В открытом доступе подобных комнат еще не было.

«У нас все законно, студия изолирована от других помещений. Мы предоставляем в аренду сугубо атрибутику и антураж комнаты. Саму комнату мы не сдаем, она предоставляется бесплатно», — говорит Владимир.

По его словам, студию могут использовать не только пары для отдыха, но и фотографы для съемок. Анонимность посетителей гарантируется, но вход строго с 18 лет.





«За границей семейные пары часто делают друг другу подарки — поход в подобные комнаты. Ведь в домашних условия сделать то же, что в специализированной студии, просто невозможно», — резонен Владимир.

Студия представлена в красно-серых тонах. Там имеется специальные колодки, клетка с подвязыванием, есть качели на цепях, стул с цепями, андреевский крест в форме буквы «Х», кляпы, плетки и многое другое.





«Комната после каждых посетителей обязательно кварцуется. Все предметы обрабатываются специальными препаратами», — говорит Владимир. По его словам, интерес к студии у гродненцев уже проявляется, но с осторожностью. Спрашивают про оборудование, цены и т.д. Сейчас студия сдается по цене 17 рублей за первый час и 12 за каждый следующий. Ночной формат должен стоить дороже — около 40 рублей.

БДСМ — это психосексуальная субкультура, основанная на эротическом обмене властью и ролевых играх в господство и подчинение. Сознательно нарушая установленные обществом нормы поведения, партнеры могут прибегать к физическому воздействию, получая от этого психологическое удовольствие. При этом даже не обязательно, чтобы партнеры вступали в половые отношения.