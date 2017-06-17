Комментарий по фотографиям издевательств над 15-летним барановичским школьником, который покончил жизнь самоубийством, дали в Управлении Следственного комитета по Брестской области.
По версии следствия, парень на фото с замотанным футболкой лицом — близкий друг погибшего Влада. Однако знакомые мальчика утверждают, что было еще и видео, которое связано с этими фотографиями. И на видео, по их словам, Влада избивали не «по шутке».
Как сообщили Intex-press в УСК по Брестской области, мальчики, которые фигурируют на фото, «были близкими друзьями» погибшего подростка, жили с ним в одном районе. Одноклассников среди них не было.
«В тот момент, с их слов, они решили "пошутить" над проходившими мимо знакомыми девочками. Для этого 15-летний школьник сымитировал, что якобы он привязан к дереву, а на самом деле только прятал свои руки за стволом. Другой парень играл роль "агрессора", обмотав голову зеленой майкой, и делал вид, что наносит удары. Когда девушки это увидели, то стали кричать и требовать, чтобы ребята прекратили свои действия. После того, как "избиваемый" поднялся и стал смеяться, они, согласно их показаниям, поняли, что те притворялись. Все происходящее компания запечатлела с помощью телефона», — сообщается в пресс-релизе СК.
Также, по данным Следственного комитета, были обнаружены аналогичные фотографии, созданные спустя несколько недель после этого. «На них 15-летний подросток, который ранее находился у березы, уже сам имитировал, со слов друзей, применение силы в отношении бывшего "обидчика". Также на одном из телефонов ребят имеются фото, где эти же подростки улыбаются, обнимая по-приятельски друг друга за плечи», — сообщает СК.
Никакие из этих фото следствие общественности не предоставило.
Татьяна, мама покончившего жизнь самоубийством 15-летнего барановичского школьника, с позицией Следственного комитета не согласна.
— Это бред. На фотографиях видно, что мой ребенок плачет. Да и много людей говорят, что это была не игра. Так разыгрывать девочек — очень глупо. Их можно было и по-другому разыграть, а не привязывать к дереву и избивать. Все делается для того, чтобы в очередной раз замять это дело, — говорит Татьяна.
Было еще и видео
Друзья погибшего подростка, с которыми связалась Intex-press, фотографии видели, но не знают, кто на них.
В группе ВКонтакте Intex-press написали, что было видео, на котором Влада били несколько человек, в том числе и палками, и оно не было похоже на постановку.
Корреспондент Intex-press встретилась с двумя парнями, которые смотрели это видео.
Вадиму и Евгению — по 18 лет, оба были знакомы с Владом поверхностно — виделись два-три раза.
— В компании Влад вел себя спокойно и культурно. Он был хорошим и веселым парнем, — говорит Вадим.
Парни рассказали, что зимой, после гибели Влада, когда они гуляли компанией в центре города, встретили еще одну компанию, и кто-то из молодежи показал в телефоне видео, где Влада избивают.
— Эти фото — или скриншоты с видео, или просто сделаны в один момент. Видео длилось полторы-две минуты. На нем Влад рыдал и просил, чтобы его не били. Это не смотрелось как прикол, — уверяет Вадим.
Парни говорят, что на видео Влад был привязан к дереву, рядом стояли трое парней, все с закрытыми футболками лицами — один желтой, другой зеленой и третий красной футболками. Парни с зеленой и красной футболками били Влада ногами, руками и палками. Третий просто стоял рядом. На заднем плане был слышен смех еще нескольких человек.
По словам Вадима, на видео было видно, что руки Влада привязаны к дереву.
— Влад плакал и просил его отпустить. На видео говорил только Влад. Других голосов не было. Остальные молча его били и смеялись, — рассказывает Вадим.
Тогда, зимой, в центре города в компании Вадима и Евгения было около 15 человек. Все они, по словам парней, это видео смотрели.
— Оно было опубликовано «ВКонтакте» и «висело» в пересланных сообщениях. Мы пытались найти тех, кто на видео избивает Влада, но у нас не получилось, — говорит Вадим.
По мнению парней, возраст ребят с видео — около 16 лет. Татуировок или родинок, которые бы бросились в глаза, у них не было.
Однако Вадим и Евгений не помнят, кто именно показывал это видео. Найти видеоролик в интернете Intex-press не удалось. Удалось ли это сделать следствию, неизвестно.
В УСК по Брестской области Intex-press сообщили, что расследование продолжается.
Девятиклассник барановичской школы покончил жизнь самоубийством у себя дома 22 декабря 2016 года. Отношения в классе у переехавшего из Минска подростка, по словам мамы и знакомых мальчика, не сложились, он просил перевести его из этой школы. Незадолго до самоубийства подростка вместе с мамой вызывали в школу на совет профилактики из-за драки с одноклассником. По словам мамы погибшего мальчика, на совете профилактики администрация школы давила на ее ребенка и угрожала колонией. Сын сильно переживал происходящее.
УСК по Брестской области возбудило уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». С осени 2016 года уголовное дело обязательно возбуждается в случае самоубийства несовершеннолетнего: это дает следствию больше возможностей провести проверку.
Мама погибшего подростка в свою очередь обратилась в генпрокуратуру и Администрацию Президента с просьбой о помощи в расследовании дела, «чтобы виновные понесли наказание». В марте расследование по факту суицида барановичского подростка прекратили «в связи с отсутствием в чьих-либо действиях состава преступления». Мать погибшего подростка обжаловала это постановление.
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