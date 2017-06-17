Два УАЗа протаранили колонну байкеров на М1 под Борисовом

Крупная авария произошла вечером 16 июня на трассе М1 Брест-Минск-граница России в Борисовском районе. Два автомобиля УАЗ протаранили колонну байкеров Iron Pride, в результате чего четыре мотоциклиста пострадали. Возбуждено уголовное дело.
ДТП произошло на 434-м километре трассы М1. УАЗ, буксирующий на жесткой сцепке такой же автомобиль, влетел в колонну мотоциклистов. Предварительно установлено, что водитель «буханки» не справился с управлением и выехал на левую полосу, где в попутном направлении ехали байкеры. В результате четыре человека были госпитализированы в медучреждение. Трое из них получили тяжелые травмы и попали в реанимацию.
Борисовский райотдел Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Следователи продолжают работать с участниками ДТП. Мера пресечения в отношении водителя УАЗ не применялась.
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