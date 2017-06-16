Дерзкое ограбление в стиле лихих 90-х совершено в Барановичах

44-летний барановичский предприниматель во вторник, тринадцатого июня, стал жертвой дерзкого ограбления, сообщили в милиции Брестской области.
Неизвестные в масках ограбили барановичского предпринимателя
По словам официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, примерно в три часа ночи двое в масках проникли в его квартиру, связали и с применением насилия потребовали передачи денег.
Предприниматель сообщил, где находятся ценности. Завладев деньгами, злоумышленники скрылись, пишет БелаПАН.
Потерпевший обратился за помощью к соседям и попросил сообщить о произошедшем в милицию. Мужчине была оказана неотложная медицинская помощь. Степень тяжести полученных телесных повреждений уточняется.
П факту нападения Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил дело по ч. 3 ст. 207 УК (разбой). Милиция ведет поиск лиц, совершивших данное преступление.
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