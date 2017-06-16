«Почему они сразу не отправили ребёнка из лагеря в больницу?» — бабушка рассказала про Владика, который поехал в лагерь и умер в больнице

— Почему они сразу не отправили ребёнка из лагеря в больницу, а ещё держали ночь изоляторе! Ребёнок поехал здоровый. Ни на что не жаловался, — плачет бабушка Нина, которая на днях похоронила внука Владика.
«Я так не хочу в лагерь ехать»
Семья живёт в агрогородке Пограничный Берестовицкого района. Синий деревянный дом стоит сразу за магазином. Бабушка стирает во дворе. Охотно рассказывает про любимого внука.
Владик был третьим ребёнком в семье. Родители развелись, мама вышла замуж повторно. Старшая сестра окончила 9 класс, средний сын живёт с первым отцом в Слониме. Маме вот-вот рожать в очередной раз. После трагедии ей стало хуже, женщину забрали в гродненскую больницу.
— «Папа, (он отчима папой называл), — пересказывает бабушка Нина слова Владика, — я так не хочу в лагерь ехать. Бабушка, я тебя так люблю». Поцеловал меня, обнял. «Бабушка, я так не хочу ехать в лагерь». — «Владик, что я сделаю, мама с папой у тебя есть».
Ребёнок поехал в лагерь впервые. До лагеря он лежал в инфекционной больнице, вернулся домой здоровым, побыл с родными несколько дней.
— Если б я это всё знала, сама бы не пусціла дзіця ў лагер. Сядзела б дзіця ў хаце, — причитает бабушка.
«Мне плохо. Дайте мне водички»
У мальчика не было с собой мобильного телефона. В четверг на прошой неделе к нему приезжала подруга семьи, поиграла с ним. Ребёнок чувствовал себя хорошо, был весёлым. А в субботу маме позвонили и сообщили, что Владик в Берестовицкой больнице.
Оказалось, что в пятницу ночью, по словам бабушки, ему стало плохо. Заболел живот, поднялась температура. Его оставили на ночь в изоляторе в лагере. Утром забрали в Берестовицкую больницу. На вопросы бабушки о состоянии ребёнка ответили, что не могут определиться с диагнозом.
— Мне потом рассказали, что он уже не мог сам идти. Санитарка его несла на руках. Говорил: «Мне плохо. Дайте мне водички. Дайте мне поесть».
В субботу после обеда мальчика отвезли в детскую областную больницу в Гродно. У старшей дочки в этот день как раз был выпускной.
— Я позвонила вечером в Гродно. Говорят, мальчик в очень тяжёлом состоянии. Сказали, что можно будет позвонить утром в воскресенье. Я позвонила утром в 9:40. Сказали, что он уже в 8 часов умер, — бабушка закрывает лицо руками.
От чего умер Владик, не знают даже родители. Сказали, заключение о причинах смерти будет только через полтора месяца.
«Бабушка, я тебе помогу»
У Влада было плохое зрение, он учился в школе-интернате для слабовидящих детей в Гродно. А на лето приезжал к бабушке и родителям.
— Думали, что в лагере он будет с детьми, поиграет. А ребёнок то в больнице, то в школе, он хотел при доме побыть, хотел общения. Он такой старательный был. Я полю зелье. Он берёт лопату: «Бабушка, я тебе помогу». Он выкапывает зелье ручками, кладёт в ведёрко. Потом берёт кружечку поливать, бежит, помогает, — бабушка вспоминает и снова начинает плакать. — Утром поднимается: «Бабушка, ты спишь, нет?» Подойдёт, мне буську даст. «Я около тебя лягу». Очень ласковый был. Ему бы ещё жить и жить.
Во вторник мальчика похоронили в деревне Грицевичи, около могилы дедушки.
— Купили костюмчик такой, как в школу, с бабочкой. Мне плохо стало, я в обморок упала, ничего не помню. Родственники, добрые люди, «Пограничный» помогли с похоронами. Если б не люди, мы б вообще его не похоронили. Когда провожали, много людей было. Это же ребёнок.
Напомним, 9-летнему мальчику стало плохо в детском лагере в Берестовицком районе. Он умер в гродненской детской больнице 11 июня. Следственный комитет проводит проверку по этому случаю.
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