Александра Лукашенко угостят медом с радиационных территорий

16 июня Александр Лукашенко отправился с рабочей поездкой в ​​Хойникский район Гомельской области. Планируется, что он посетит Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, сообщает его пресс-служба.

Руководителю государства расскажут о радиологической обстановке в регионе, экологических процессах, происходящих в заповеднике, и его работе по минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Кроме того, речь пойдет о результатах экспериментально-хозяйственной деятельности Полесского заповедника и перспективах его развития. Среди прочего он обратит внимание на социально-экономическое развитие региона, ход сельскохозяйственных работ и заготовки кормов.

Лукашенко покажут образцы продукции, которая производится в заповеднике. Предполагается, что он посетит пасеку, где в условиях радиоактивного загрязнения земель получают нормативно чистый мед. Кроме того, его отвезут на ферму, где занимаются разведением и выращиванием племенных лошадей.

В научном центре заповедника Лукашенко ознакомится с организацией лабораторного анализа и контроля радиологической обстановки, осмотрит музей истории заповедника.