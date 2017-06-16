В Беларуси из-за мата заблокировали «Луркоморье»

В выходные белорусские пользователи заметили, что интернет-энциклопедия «Луркоморье» (lurkmore.to) перестала быть доступна. В Министерстве информации уточнили причину блокировки.

— Распространялась недостоверная информация, плюс присутствовала нецензурная лексика, запрещенная для распространения в СМИ, — объяснил Юрий Бебешко, заместитель начальника управления правовой и кадровой работы Министерства информации.

Министерство вынесло решение о блокировке по обращению из Национальной библиотеки Беларуси. Согласно решению ведомства, блокировке подлежат все страницы ресурса, включая доступ по «защищенному» протоколу HTTPS.

Сайт попал в «Перечень блокируемых интернет-ресурсов», который формирует Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и информатизации. Этот перечень обязателен к исполнению всеми поставщиками интернет-услуг и мобильными операторами.





Первые сообщения о недоступности страниц энциклопедии появились в ночь с 24 на 25 февраля. На момент написания заметки сайт полностью недоступен для абонентов МТС, velcom и life:) и частично открывается у абонентов byfly.

Напомним, интернет-сайт «Луркоморье» — это неформальная юмористическая интернет-энциклопедия на движке MediaWiki. Статьи «Луркоморья» написаны на жаргоне, состоящем из интернет-мемов, и в основном описывают явления, события и личностей, связанных с современной популярной культурой.

В России ресурс неоднократно включали в реестр запрещенных сайтов за пропаганду наркотиков и оскорбление религиозных чувств. В июне 2015 года создатели проекта объявили о его заморозке. В октябре 2016 года все страницы онлайн-энциклопедии были исключены из российского реестра блокировки.