Нацбанк ограничил лицензию «БСБ Банка», позаботьтесь о своих карточках и депозитах

Нацбанк опубликовал свое решение по лишению банка БСБ (БелСвиссБанк) лицензий на проведение следующих операций:
— Привлечение денежных средств физических лиц, кроме ИП.
— Открытие и ведение банковских счетов, помимо ИП.
— Выдача ценных бумаг.
— Выпуск банковских карт.
— Управление деньгами согласно договору доверия.
Сообщается, что сделано это из-за выявления ряда нарушений в работе банка.
Что это означает для обычных клиентов банка? Им нужно позаботиться о судьбе своих депозитов, которые должны быть выплачены, а также снять деньги с карточек до 26 июня, иначе те средства перейдут в другие банки и процесс их возвращения усложнится.
Но говорит ли это, что «БСБ Банк» — все?
В головном офисе «Нашей Ниве» сказали, что они пока не могут точно сказать, означает ли такое решение Нацбанка фактическую ликвидацию «БСБ».
На вопрос, будут ли исправлены нарушения и когда, представитель банка ответил: «Мы не можем этого сказать».
По размеру своих активов «БСБ Банк» был на 17 месте в Беларуси.
«Банк Москва-Минск» назначен банком-поверенным, который будет принимать заявления о выплате компенсаций по депозитам «БСБ Банка».
Деньги по их картам теперь можно снимать без комиссии в любых банкоматах Беларуси.
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