Литва признала БелАЭС угрозой национальной безопасности своей страны

Парламент Литвы постановил, что белорусская атомная электростанция в Островце является небезопасной, представляющей угрозу национальной безопасности Литвы, ее окружающей среде и общественному здоровью, передает Delfi.

За принятие такого закона в четверг проголосовали 104 депутата. Глава парламентского Комитета национальной безопасности и обороны Витаутас Бакас утверждает, что принятый закон будет иметь большое значение для безопасности людей, качества их жизни и прогресса государства.

Бакас отметил, что «необходимо приложить все усилия, чтобы ведущееся непрозрачно, с недостаточным сотрудничеством с соседними странами, общественностью, международными организациями строительство БелАЭС было остановлено или чтобы она никогда не была пущена в эксплуатацию», пишет ТАСС.

«Литва берет на себя лидерство в этом вопросе», — заявил он.

Каким образом Литва намерена остановить строительство БелАЭС, не отмечается.

Сейм Литвы недавно принял закон, которым планируется ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России. К таким же шагам Вильнюс призывает Ригу и Таллин.

7 июня инспекционная группа МАГАТЭ по итогам SEED-миссии опубликовала доклад по БелАЭС. В нем указано, что «при выборе площадки и проектировании БелАЭС были надлежащим образом проанализированы все аспекты безопасности, включая внешние воздействия». Литву не устраивают такие заключения.

Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом, в 50 километрах от Вильнюса. Кредит для строительства выделила Россия. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.