В лесу под Лидой нашли труп парня со смычком и скрипкой

В Лидском районе в лесном массиве обнаружен труп 20-летнего парня.

Обстоятельства его смерти на данный момент выясняются, передает «Лидская газета».

7 июня в 14.40 в лесном массиве вблизи д. Дайнова с множественными резаными ранами левого предплечья и плеча, в области правого локтевого сгиба и правого предплечья, грудной клетки слева обнаружен труп. Прибывшие на место следователи установили личность погибшего. Им оказался неработающий 20-летний житель д. Островля. Как выяснилось, молодой человек ушел из дома еще 4 июня.

На месте происшествия были изъяты лезвие «Спутник», скрипка, смычок, футляр для скрипки, очки, мужская сорочка с наслоением вещества бурого цвета, белье. Обстоятельства и причина смерти устанавливаются.