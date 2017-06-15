Фотофакт: Валуев не поместился в белорусском парламенте

В Минске проходит 52-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России, в которой принимает участие депутат Николай Валуев.

В обычном кресле Валуев не поместился, поэтому для него между рядами поставили отдельный стул.









— Не поместился в кресле, ну что делать. Пробовал сесть, но два часа не высижу, — цитирует Валуева «Комсомольская правда».

Николай Валуев — российский боксер с нестандартными физическими данными: его рост — 213 см, вес — около 150 кг.





Фото — Павел Мартинчик, «Комсомольская правда» и Виктор Толочко, Sputnik.by