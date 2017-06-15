Фотофакт: Валуев не поместился в белорусском парламенте

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  • 15 июня 2017, 13:47
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В Минске проходит 52-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России, в которой принимает участие депутат Николай Валуев.

В обычном кресле Валуев не поместился, поэтому для него между рядами поставили отдельный стул.



— Не поместился в кресле, ну что делать. Пробовал сесть, но два часа не высижу, — цитирует Валуева «Комсомольская правда».

Николай Валуев — российский боксер с нестандартными физическими данными: его рост — 213 см, вес — около 150 кг.


Фото — Павел Мартинчик, «Комсомольская правда» и Виктор Толочко, Sputnik.by


gomel.today

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