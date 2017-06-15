В оздоровительном лагере в Гродненской области умер 9-летний мальчик

Мальчик почувствовал себя плохо в детском лагере в Берестовицком районе. Его забрали в больницу, где он скончался утром в воскресенье, 11 июня.

От источника, заслуживающего доверия, стало известно, что 9-летний мальчик отдыхал на первой смене летнего оздоровительного лагеря. Ему стало плохо. Ребёнка забрали сначала в Берестовицкую больницу, а вскоре перевезли в детскую областную больницу в Гродно, где он умер.

Причина смерти пока неизвестна. По неподтверждённой информации, мальчик жаловался на боли в животе.

Начальник оздоровительного лагеря посоветовал по этому случаю обратиться за комментариями в следственный комитет, а от собственных комментариев отказался. В обеих больницах в Берестовице и в Гродно также отказались прояснить случившееся и перенаправили в следственный комитет. В управлении образования Гродненского облисполкома отказались от комментария, объяснив, что ребёнок умер не в лагере, а в больнице. Узнать в Следственном комитете причину смерти ребёнка пока не удалось.

Согласно информации на сайте лагеря, он открылся около 30 лет назад. Путёвки стоят больше 280 рублей. В первую очередь отдохнуть в нём могут дети работников организаций Берестовицкого района, а затем — остальные желающие. В восьми корпусах можно разместить до 160 человек. Одна спальня рассчитана на 10 детей. В этом сезоне запланированы 4 смены.