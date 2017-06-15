Беларусь надеется получить на Западе до 1 миллиарда долларов
- 15 июня 2017, 09:33
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Метки: Экономика (12496)
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