Беларусь надеется получить на Западе до 1 миллиарда долларов

Как информирует агентство Reuters со ссылкой на свои источники, власти нашей страны поручили Raiffeisen Bank International и Citi group организовать встречи с инвесторами относительно размещения долларовых евробондов.

Ожидается размещение двух траншей еврооблигаций — 5-летних и 10-летних. Встречи с инвесторами запланированы с 19 июня. Одна делегация посетит Лондон, Цюрих и Франкфурт, другая — Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Бостон.

Портал tut.by напоминает, что в прошлом году министр финансов Владимир Амарин говорил о планах нашей страны привлечь до 1 миллиарда долларов от размещения евробондов. Как видим, в ближайшее время этот проект начнет реализовываться. Предыдущий раз Беларусь размещала евробонды на 800 млн долларов под 8,95% в январе 2011 года