В школах усилят контроль за питанием: детей лишат чипсов и газировки

В белорусских школах будет усилен контроль за качеством питания, сообщил сегодня министр образования Игорь Карпенко. В буфетах перестанут продавать чипсы, газированные сладкие напитки и другие продукты, которые наносят вред здоровью детей.

По словам министра, к 1 сентября специалисты серьезно проанализируют систему контроля организации питания в школьных столовых. Он отметил важность наличия сбалансированного меню, повышения качества блюд. Также важно обеспечить соответствующую цену и качество питания детей.

Игорь Карпенко подчеркнул, что чипсам, газировке и подобным продуктам не место в столовых и буфетах школ. Здесь должны быть только полезные для здоровья учащихся продукты.