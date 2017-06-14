В школах усилят контроль за питанием: детей лишат чипсов и газировки

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  • 14 июня 2017, 18:29
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В белорусских школах будет усилен контроль за качеством питания, сообщил сегодня министр образования Игорь Карпенко. В буфетах перестанут продавать чипсы, газированные сладкие напитки и другие продукты, которые наносят вред здоровью детей.

По словам министра, к 1 сентября специалисты серьезно проанализируют систему контроля организации питания в школьных столовых. Он отметил важность наличия сбалансированного меню, повышения качества блюд. Также важно обеспечить соответствующую цену и качество питания детей.

Игорь Карпенко подчеркнул, что чипсам, газировке и подобным продуктам не место в столовых и буфетах школ. Здесь должны быть только полезные для здоровья учащихся продукты.


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