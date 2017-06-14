Экспертная комиссия реабилитировала первую полосу «БелГазеты»

Республиканская экспертная комиссия по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости по запросу «БелГазеты» провела экспертизу фотографии, размещенной на первой полосе газеты в номере за 30 мая.

Напомним, «Белсоюзпечать» приняла решение снять данный номер газеты с продажи, посчитав неуместным снимок на первой полосе — быка в процессе осеменения коровы.





Как сообщает в «Фейсбуке» один из авторов «БелГазеты» Дмитрий Растаев, изучив иллюстрацию, комиссия пришла к выводу, что та «не содержит элементов эротики, порнографии, зоофилии, насилия и жестокости. По жанру это информационный фотоснимок, на котором зафиксирована работа специалиста по ветеринарии и зоотехнике».





Снимок, ставший причиной скандала, принадлежит агентству Reuters и до «БелГазеты» публиковался во многих других печатных и сетевых изданиях.

Как отмечает Дмитрий Растаев, «сняв номер с продажи в Минске и Минской области, руководство "Белсоюзпечати" демократично предложило регионам самим решать, пускать его в продажу или нет. В итоге самыми продвинутыми оказались Гродно, Гомель и Могилев — там "скандальный" 20-й номер распространялся на прошлой неделе вместе с "обычным" 21-м».