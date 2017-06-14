Беларусь прекратит использование российского рубля в качестве резервной валюты

С 1 июля Национальный банк Беларуси перестанет учитывать российский рубль в золотовалютных резервах, передает Reuters.

Уточняется, что с указанной даты белорусский регулятор полностью перейдет на международные стандарты.

Агентство отмечает, что, по данным на 1 июня, резервы Беларуси, рассчитанные по стандартам МВФ, составляли $5,2 млрд, по национальным стандартам — $5,6 млрд.

Кроме того, в 2017 году Минск рассчитывает увеличить резервы на $500 млн, при этом долги страны составляют больше $3 млрд.