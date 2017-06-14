Власти уверяют, что радиационный фон в Беларуси после задымления на ЧАЭС в порядке

Радиационный фон в Беларуси в зоне воздействия Чернобыльской АЭС в связи со вчерашним задымлением на энергоблоке № 3 не изменился.

Об этом корреспонденту БелТА сообщила заместитель начальника службы радиационно-экологического мониторинга Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Елена Богодяж.

По ее словам, в Беларуси функционирует автоматическая система радиационного контроля в зоне воздействия Чернобыльской АЭС. Там размещены автоматические пункты измерения мощности дозы гамма-излучения. «По данным наших наблюдений, значение мощности дозы гамма-излучения за сутки не изменилось. Но, несмотря на это, система наблюдений за радиационной обстановкой переведена в учащенный режим замеров. Ситуация находится под контролем», — проинформировала представитель Гидромета.

Радиационный мониторинг атмосферного воздуха в этом режиме будет продолжаться несколько дней, пока специалисты не убедятся, что радиационный фон не изменился. Со вчерашнего дня замеры проведены уже несколько раз — значения соответствуют многолетним, характерным для этой зоны.

По данным Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, информация о задымлении помещения № 509 энергоблока № 3 поступила в 15.57, в 16.00 задымление было ликвидировано. Сообщается, что произошло возгорание не радиоактивных, а бытовых отходов. Радиационный фон не изменился.