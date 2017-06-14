Трамп продлил санкции в отношении властей Беларуси

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций США в отношении некоторых представителей белорусских властей. 13 июня он отправил конгрессу США уведомление о том, что подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба Белого дома.
«Я направил в Федеральный реестр для публикации уведомление о том, что
режим чрезвычайного положения в связи с действиями и политикой
определенных членов правительства Беларуси и других лиц, подрывающих
демократические процессы и структуры в этой стране, продолжится после
16 июня 2017 года»,
— сказано в письме Трампа, адресованном
руководителям конгресса США.
В США считают, что действия и политика некоторых членов правительства
Беларуси и других лиц подрывают демократические процессы в Беларуси,
в стране имеют место нарушения прав человека, связанные с политическими
репрессиями, коррупция. «Это представляет угрозу для национальной
безопасности и внешней политики Соединенных Штатов», — говорится
в опубликованном письме президента США.
Трамп отметил, что санкции были введены в соответствии с исполнительным
указом президента США 13 405 16 июня 2006 года. С тех пор санкции
продлеваются на год.
Санкции в отношении Александра Лукашенко и ряда чиновников и членов
их семей, были введены 16 июня 2006 года Джорджем Бушем. Поводом стали
президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали
недемократичными.
Санкции предполагают блокирование счетов указанных лиц в американских
банках, запрет им на въезд в США, запрет американским компаниям вести
с ними дела.
В апреле этого года США продлили до 30 октября приостановку санкций
в отношении некоторых белорусских предприятий. Это «Белнефтехим»
и ее филиал в США (Belneftekhim USA), «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно
Химволокно», «Лакокраска», ОАО «Нафтан», «Полоцк Стекловолокно».
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