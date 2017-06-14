Трамп продлил санкции в отношении властей Беларуси

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций США в отношении некоторых представителей белорусских властей. 13 июня он отправил конгрессу США уведомление о том, что подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Я направил в Федеральный реестр для публикации уведомление о том, что режим чрезвычайного положения в связи с действиями и политикой определенных членов правительства Беларуси и других лиц, подрывающих демократические процессы и структуры в этой стране, продолжится после 16 июня 2017 года», — сказано в письме Трампа, адресованном руководителям конгресса США.В США считают, что действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц подрывают демократические процессы в Беларуси, в стране имеют место нарушения прав человека, связанные с политическими репрессиями, коррупция. «Это представляет угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов», — говорится в опубликованном письме президента США.Трамп отметил, что санкции были введены в соответствии с исполнительным указом президента США 13 405 16 июня 2006 года. С тех пор санкции продлеваются на год.Санкции в отношении Александра Лукашенко и ряда чиновников и членов их семей, были введены 16 июня 2006 года Джорджем Бушем. Поводом стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными.Санкции предполагают блокирование счетов указанных лиц в американских банках, запрет им на въезд в США, запрет американским компаниям вести с ними дела.В апреле этого года США продлили до 30 октября приостановку санкций в отношении некоторых белорусских предприятий. Это «Белнефтехим» и ее филиал в США (Belneftekhim USA), «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», ОАО «Нафтан», «Полоцк Стекловолокно».