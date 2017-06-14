В жуткой аварии в Праге погибла 31-летняя художница из Беларуси, ее раздавило между трамвайными вагонами

После полуночи во вторник в Праге произошла ужасная авария с участием белоруски. Как сообщила полиция Праги, приблизительно в половине первого ночи недалеко от Национального театра в центре города было обнаружено тело женщины. Движение на проспекте было приостановлено на несколько часов.

«По одной из версий следствия, жертва ехала на сцепке между вагонами, либо хотела перелезть через нее между трамвайными вагонами на остановке. А водитель, не подозревая, что у него находится человек между вагонами, набрал скорость», — рассказал чешскому изданию idnes.cz пресс-секретарь полиции Томаш Гулян.

Как стало известно Радио «Свабода», жертва аварии — 31-летняя белорусская художница Юлия Качук, дочь краеведа из Зельвы Юрия Качука, автора популярной кулинарной книги «Моц смаку». Эту информацию подтвердил член семьи Алесь Чахольский.

«Провели идентификацию. Да, это Юля. Мы связались с МИД, теперь они должны объяснить всю процедуру. Это большое горе. Она была единственной дочерью у родителей. Умница была. Несколько высших образований. Мы все в отчаянии».

В Праге Юля Качук окончила экономический факультет. Работала и занималась творчеством. В 2013 году она приняла участие в выставке современного независимого искусства в чешской столице.