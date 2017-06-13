Пособия декретницам будут пересматривать дважды в год

С 1 июля в Беларуси изменятся правила начисления детских пособий, сообщила 12 июня депутат Палаты представителей Валентина Курсевич. В частности, пособие на ребенка до 3 лет начнут пересчитывать дважды в год — с 1 февраля и с 1 августа.
Валентина Курсевич рассказала, что при подготовке законопроекта вопрос о периодичности перерасчета пособий на ребенка до 3 лет вызвал много споров. В итоге было решено пересчитывать их дважды в год — с 1 февраля и с 1 августа.
Закон предоставит людям, воспитывающим детей, равные права на социальные пособия независимо от вида их регистрационного учета. «Раньше было только по месту проживания, а теперь и по месту временного пребывания», — пояснила Валентина Курсевич.
Также документ предусматривает, что семьи, в которых родители — инвалиды І или ІІ группы, и семьи, где один родитель инвалид І группы, а другой ухаживает за ним, будут получать пособия на детей старше 3 лет до достижения ими 18 лет, даже если ребенок бесплатно учится в университете.
Родителям, усыновителям и опекунам детей-инвалидов оставят пособие по уходу за ребенком-инвалидом от 3 до 18 лет и в том случае, если они будут работать неполный день или выполнять работу на дому.
Право на пособие получат беременные женщины, которые встали на учет до 12-недельного срока не только в государственных, но и в частных клиниках.
Закон вступит в силу с 1 июля 2017 года, а положения, определяющие механизм перерасчета детских пособий, — с 1 августа.
Сегодня в Беларуси около 350 тысяч семей воспитывают детей до трех лет. Пособие на первого ребенка составляет 261,38 рубля в месяц (35% от средней зарплаты). На второго и последующих детей — 298,72 рубля (40% от средней зарплаты). На ребенка-инвалида до 3 лет — 336,06 рубля в месяц (45% от средней зарплаты).
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