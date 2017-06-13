Уже в CИЗО Казакевич несколько раз плакал, говоря: «Как же мало людей я убил ...»

Осужденный на 15 лет заключения за убийство Влад Казакевич сожалел, что мало убил, но суд посчитал его адекватным.
13 июня в Верховном суде Беларуси началось рассмотрение апелляции на приговор 18-летнему фигуранту прошлогодней трагедии в минском торговом центре «Европа» Владу Казакевичу. Начало заседания в 9:30.
Согласно вердикту Минского городского суда от 3 марта, «парень с бензопилой» был признан виновным в убийстве с особой жестокостью, в покушении на убийство из хулиганских побуждений и причинении травм. Он осужден на 15 лет колонии с отбыванием в условиях общего режима.
Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, 17-летний подросток (столько было Казакевичу на время преступления) совершал свои действия в сознании. Не исключается, что адвокат в апелляционной жалобе может настаивать на пересмотре результатов психиатрической экспертизы и принудительном лечении своего подзащитного.
Сейчас Влад Казакевич содержится в Жодинским следственном изоляторе. За ним наблюдают психологи. Один из сотрудников СИЗО на условиях анонимности сказал, что за время пребывания в этом учреждении молодой человек все же несколько раз плакал, говоря при этом: «Как же мало людей я убил ...» Подобные заявления парень делал и на суде. И обещал, что когда выйдет на свободу, то и дальше будет убивать.
Виноваты врачи?
Во время процесса отец Влада, Валентин Казакевич, объяснял журналистам, что причина таких сына заявлений — психическое заболевание: ранее у Влада наблюдались попытки суицида, и в связи с этим ему предназначалось лечение в психиатрических стационарах.
То, что поводом для преступления могли стать отношения в семье, Казакевич-старший отрицал — и он, и мать Влада, хоть и не жили вместе, никогда не оставляли сына, постоянно то она, то он сам были рядом с ним, а если нет, то перезванивались.
Валентин Казакевич не согласен с заключением медицинских экспертов, что Влад совершил убийства в состоянии сознания. Ему кажется невероятным, что 17-летний парень, который до этого никому ничего плохого не сделал, вдруг взял и пошел покупать устройство, чтобы убивать людей. По словам отца, виновата отечественная медицинская система. Несмотря на многочисленные обследования сына в психиатрических учреждениях, врачи так и не смогли определить всю опасность его состояния.
Казакевич-старший по-прежнему настаивает, что сыну нужна не тюрьма, а принудительное лечение. Он полностью соглашается со специалистами, которые классифицируют поступки сына как «расширенное самоубийство», ведь раньше парень пытался свести счеты с собственной жизнью.
Специалисты, наблюдающие за подростком в психиатрическом учреждении, поставили ему несколько психиатрических диагнозов, и это было озвучено на суде. Один из них — шизоидная психопатия, при которой человеку свойственны склонность к замкнутости, бедность эмоциональных связей с людьми, дискомфорт в межличностных отношениях, игнорирование общепринятых социальных норм, чужой и собственной безопасности. Такие люди склонны к обману и не способны раскаиваться.
Подобные болезненные изменения обычно не принимаются судом за смягчающие обстоятельства. Если бы Владу во время происшествия в «Европе» было уже 18 лет, то его в соответствии с белорусским законодательством ждала бы высшая мера наказания — расстрел.
Если судья согласится с доводами адвоката, приговор может быть отменен и дело могут направить на новое расследование или новое рассмотрение в ином составе суда. Если нет — что более вероятно — осужденный будет этапирован в исправительное учреждение.
Юристы видят три возможных варианта дальнейшего развития событий для этого парня.
Первый — это когда человек понял и принял свое наказание, а потому отбывает свой срок спокойно, не представляя ни для кого угрозы. Его цель — отсидеть и никогда не возвращаться в тюрьму. В таком случае осужденный даже имеет шансы освободиться условно-досрочно или по замене режима. На практике такое с лицами, которые имеют подобный психотип, случается нечасто.
Второй вариант — когда осужденный начинает проявлять агрессию и становится опасным для заключенных или сотрудников, тогда его еще раз обследуют на предмет психического заболевания. Если патология не установлена, а проявления агрессии по-прежнему наблюдаются, такого заключенного может ждать длительное пребывание в СИЗО, ПКТ в условиях одиночной камеры. Это не идет на пользу даже психически здоровому человеку.
И третий вариант — когда заключенный действительно болен, и болезнь к тому же прогрессирует, его переводят в психиатрический стационар пенитенциарной системы, откуда здоровым он не выйдет тем более. В отличие от тюремного режима, здесь ни о каком досрочном освобождении речи быть не может. Пока человек нездоров, а также опасен для себя и своего окружения, ему воли не видать.
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