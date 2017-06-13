КГБ отчитался о восьми задержанных в 2017 году террористах

КГБ в 2017 году задержал восемь террористов, заявил сегодня журналистам председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Валерий Вакульчик, передает корреспондент БелТА.
«В этом году Комитетом госбезопасности задержаны восемь террористов,
в прошлом году — 17, в позапрошлом — 21. Это лица, которые причастны
к террористической и экстремистской деятельности, которые находились
в международном розыске, которые были в Сирии. Один из них приехал
из Германии»
, — уточнил Валерий Вакульчик. По его словам, последний был
задержан совместно с органами МВД, у него было взрывное устройство,
он готовился к совершению террористического акта в Европе.«Мы не можем
допустить, чтобы у нас в стране были такие происшествия, гибель людей,
которые происходят в некоторых других странах. Мы должны очень серьезно
к этому относиться»,
— подчеркнул председатель КГБ.
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