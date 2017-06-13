КГБ отчитался о восьми задержанных в 2017 году террористах

КГБ в 2017 году задержал восемь террористов, заявил сегодня журналистам председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Валерий Вакульчик, передает корреспондент БелТА.

«В этом году Комитетом госбезопасности задержаны восемь террористов, в прошлом году — 17, в позапрошлом — 21. Это лица, которые причастны к террористической и экстремистской деятельности, которые находились в международном розыске, которые были в Сирии. Один из них приехал из Германии», — уточнил Валерий Вакульчик. По его словам, последний был задержан совместно с органами МВД, у него было взрывное устройство, он готовился к совершению террористического акта в Европе.«Мы не можем допустить, чтобы у нас в стране были такие происшествия, гибель людей, которые происходят в некоторых других странах. Мы должны очень серьезно к этому относиться», — подчеркнул председатель КГБ.