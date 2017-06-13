Стали известны подробности смерти сына Лидии Ермошиной

Стали известны подробности смерти 40-летнего сына председателя ЦИК Лидии Ермошиной. О них написал в Facebook Александр Николаев, друг Алексея Ермошина.
«Как и предполагалось, смерть наступила от естественных причин и, по моему мнению, наступила от совокупности факторов, — пишет Николаев. — Во-первых, Леша не был худышом, я бы сказал, он имел серьезные проблемы с лишним весом. Во-вторых, Леша отказывался признавать необходимость заняться своим здоровьем вплотную и исключить из рациона алкоголь полностью и сесть на диету».
Александр Николаев вспоминает свою последнюю встречу с Алексеем Ермошиным, состоявшуюся полторы недели назад. «Леша не выглядел больным», — пишет друг. Однако недавно у Алексея Ермошина трагически погиб брат, который жил в Бобруйске. Он к нему испытывал сильную приязнь, часто навещал. Смерть родственника «заставила Лешу забыть о здоровье». «Стресс, крепкие поминки в Бобруйске и продолжение движения в "Мяте"[кальянной в Минске], где он сделал свое последнее фото, не могли не нанести серьезный удар по здоровью, которого Лёха не вынес», — пишет Александр Николаев.
Похоронили Ермошина в закрытом гробу. Николаев утверждает, что причина в «элементарных посмертных изменениях, которые переживает тело покойного в условиях повышенных температур и влажности».
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