В Москве обсуждают возможность введения визового режима с Беларусью

На белорусско-российской границе тучи ходят хмуро.

В свежем выпуске ежемесячного отчета Belarus Security Blog «Положение в области национальной безопасности и обороны Беларуси» сообщается:

«Говорить о полной нормализации белорусско-российских отношений не приходится. Проблема пограничного контроля между Беларусью и Россией носит политический характер и никак не связана с вопросами безопасности.

По неофициальным сведениям, в Москве обсуждается вопрос введения временного визового режима с Беларусью в связи с проведением в России чемпионата по футболу в 2018 году. При этом визовый режим будет вводиться не на четко обозначенный период, а с конкретной даты и до особого распоряжения. Федеральная пограничная служба России прорабатывает вопрос организации международного пункта пропуска через белорусско-российскую сухопутную границу...»

Эта информация, на первый взгляд, выглядит сенсационной до неправдоподобности. Однако следует иметь в виду, что напряжение на белорусско-российской границе в последнее время действительно нарастает.

Начало этому процессу положили скандалы с ввозом через Беларусь продуктов из стран, против которых Россия ввела санкции. Затем Москва очень косо посмотрела на введение Беларусью безвизового режима для граждан 80 государств, если они прибывают через Национальный аэропорт «Минск» и на срок не более 5 суток.

Ответной реакцией российской стороны стало введение пограничного контроля для самолетов и пассажиров, прибывающих из Беларуси. На протяжении многих лет авиарейсы из нашей страны принимались во внутренних секторах российских аэропортов, но с 15 мая переведены в международные.

А на днях российский посол в Беларуси Александр Суриков и вовсе объявил:

— Открытость нашей границы между Россией и Беларусью может быть использована в том числе и членами ИГИЛ, имею в виду безвизовый режим в национальном аэропорту Минск.

В этих условиях возможность введения Россией виз для белорусов уже не выглядит столь фантастической. Тем более наши соседи периодически демонстрируют склонность к экстравагантным шагам. Достаточно вспомнить, к примеру, как пять лет назад по инициативе Москвы было вдруг прервано авиасообщение между Россией и Беларусью.

Наиболее вероятно, впрочем, что на данном этапе Москва лишь пугает такой перспективой. Об этом пишет и Belarus Security Blog: «Нельзя исключить, что утечка информации о визах для белорусов носит организованный характер с целью политического и психологического давления на официальный Минск». Однако порой переход от угроз к действиям у Кремля занимает минимальное время. Да и само по себе использование шантажа по отношению к стране, которая официально называется ближайшим союзником, много говорит о состоянии белорусско-российских отношений.