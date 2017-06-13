В Шклове трое осужденных на погрузчике пытались сбежать из колонии

5 июня трое осужденных, отбывавших наказание в исправительном учреждении Шклова совершили попытку группового побега. Покушавшиеся на побег осужденные имели длительные сроки лишения свободы — от 14 до 25 лет.
Подготовка к побегу заняла два дня. Улучив момент после завершения работ на производственной зоне, осужденные взломали замок зажигания погрузчика «Амкодор» и завладели транспортным средством.
Военнослужащий внутренних войск старшина Валерий Котов, неся службу на наблюдательной вышке в качестве часового, увидел, как транспортное средство, вывернув из-за угла здания, едет к заграждению. Когда Валерий понял, что трактор набирает скорость в сторону предупредительного заграждения запретной зоны охраняемого объекта и не собирается тормозить, он поднял караул «В ружье», достал штатное оружие и после окрика: «Стой! Стрелять буду!» сделал предупредительный выстрел вверх.
Именно это и сыграло важную роль в пресечении побега. Расчет осужденных на то, что действия часового будут менее решительными, не оправдался. Сразу же после применения оружия беглецы бросили транспортное средство и скрылись в производственной зоне.
Впоследствии в ходе слаженных действий войскового наряда контролеров личности осужденных, пытавшихся совершить побег, были установлены в кратчайшие сроки. Причины происшедшего устанавливаются. Решительные и грамотные действия старшины, не допустившего побег, будут использованы в качестве положительного опыта в ходе решения дальнейших служебно-боевых задач.
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