Проститься с сыном Ермошиной пришли первые лица государства

На прощание с Алексеем Ермошиным пришли однокурсники, коллеги и чиновники.



В Минске простились с адвокатом Алексеем Ермошиным — единственным сыном председателя Центризбиркома Лидии Еромшиной. На прощание пришли однокурсники, коллеги и чиновники. Алексею Ермошину было 40 лет.

Уже на подходе к ритуальному залу на Долгиновском тракте становилось понятно, что хоронят не рядового человека. Пропускали всех, но за входящими на территорию внимательно наблюдали сотрудники милиции. Несли службу и инспекторы ГАИ.









«Он был старше нас, — рассказал Naviny.by однокурсник Алексея Ермошина. — Техникум окончил и уже потом поступил на юрфак. Мы виделись с ним 27 мая, праздновали 15-летие окончания университета. Он был очень оптимистичным, веселым человеком. Я даже представить не мог, что такое с ним случится буквально через две недели».

«А я не могу представить, какое это горе для матери, — добавила женщина, представившаяся однокурсницей Алексея Ермошина. — Мне Алексей помнится хорошим, открытым человеком. Очень, очень жаль, что так случилось. Вы не знаете, почему он умер?»









Вопрос, почему умер 40-летний мужчина в самом расцвете сил и карьеры, задавали друг другу разные люди, пришедшие проститься с Алексеем Ермошиным. Это обсуждали между собой и пожимали плечами и однокурсники, и работники прокуратуры, и адвокаты.

«Я не знал, что он болел, — рассказал мужчина, который представился работником прокуратуры. — Мы видели только, что Алексей очень изменился после того, как ушел в адвокатуру».

«Главное, что я хочу о нем сказать, — добавил еще один мужчина, назвавшийся коллегой-адвокатом,— Алексей не делал людям гадости, так и напишите. Он помогал многим, будучи адвокатом».

Гроб, в котором лежал Алексей Ермошин, был закрытым. Традиционной таблички, где значится даты рождения и смерти, не было. Креста тоже. Так что люди разводили руками — неизвестно, когда Алексей умер. По словам одной из распорядительниц похорон, покойного будут кремировать.

Последнее громкое дело, по которому работал Алексей, связано с незаконными сделками с недвижимостью. Он защищал Сергея Лиходиевского, фигуранта дела «черных риелтеров» в Бобруйске.

В одном из интервью Лидия Ермошина говорила, что ее сын женат не был, детей у него тоже нет, он жил вместе с матерью в Дроздах. Родители Алексея давно в разводе. В последних интервью Ермошина отмечала, что ее бывший муж живет в России. Был ли отец на похоронах, неизвестно.













Люди шли и шли — коллеги, знакомые, подходили к Лидии Ермошиной. Она вставала навстречу, обнимала, благодарила. Цветы распорядитель похорон убирала и уносила в катафалк несколько раз, около гроба они не вмещались.

Примерно через 40 минут после начала церемонии начали подъезжать высокие чиновники.

Распорядитель похорон в какой-то момент попросила освободить проход. И в зал начали вносить венки с лентами цвета национального флага. От Мингорисполкома, МВД, Палаты представителей, Совета Республики, Минского горсовета депутатов.

За венками вошли в зал председатель Совета Республики Михаил Мясникович, глава Администрации президента Наталья Кочанова с заместителями Максимом Рыженковым и Валерием Мицкевичем. Они передали Лидии Ермошиной гербовую папку. Судя по всему, в папке был текст с соболезнованием, возможно, от главы государства. После Лидии Ермошиной папку по очереди открывали и читали ее содержимое родственники. Венка от главы государства не было.

















В адвокатском кругу во время массового приезда чиновников начали обсуждать, приедет ли президент. «Если б он приехал, нас бы не пустила охрана», — подытожили коллеги Алексея Ермошина. Решили, что его нет в Беларуси, иначе бы приехал.

Пришли на прощание министр юстиции Олег Слижевский, сопредседатель Белорусского союза женщин, бывшая министр труда Антонина Морова, бывшая главный санитарный врач Беларуси Валентина Качан. Было на мероприятии руководство Национального пресс-центра, заместитель управляющего делами президента Надежда Котковец.

С начала и до конца в зале прощания оставалась министр информации Лилия Ананич и заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина.

























Сразу несколько чиновников представляли Мингорисполком: зампред Игорь Юркевич, который до недавнего времени возглавлял столичное здравоохранение, бывший заместитель руководителя Администрации президента Игорь Бузовский, который теперь работает главой администрации Центрального района Минска, и председатель Комитета по труду и соцзащите Жанна Романович. Пришел проститься с Алексеем Ермошиным и председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь» Александр Радьков.

Почти каждый чиновник подошел к Лидии Ермошиной и почти с каждым она тихо перемолвилась. Громко голос Ермошиной прозвучал в траурном зале лишь однажды — она назвала имя сына священнику.





Отпевали Алексея Ермошина по православному обряду. Священник также спросил: «Будем открывать крышку?». Распорядитель похорон прошептала ему что-то на ухо, и отпевание началось с закрытой крышкой.

Во время заупокойной службы большинство чиновников вышли из зала, и многие уехали.

Лилия Ананич осталась. А заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Ирина Наркевич пришла к ее началу.









Однокурсники Алексея Ермошина обратились к распорядителю похорон с просьбой самим вынести гроб. Она почему-то спросила: «Вы серьезно?» Мужчины настаивали. И она сказала: «Ладно, вы можете помогать нашим сотрудникам». Так и выносили — работники ритуального агентства и однокурсники.

















Несмотря на большое количество людей — около 150 вместе с чиновниками — прощание закончилось к 13:00. На это время была запланирована панихида по 93-летней женщине, родственники которой стояли примерно с половины первого и недоуменно рассматривали чиновников и машины с «правительственными», как говорят в народе, номерами. Люди злились. Зять умершей женщины все ворчал про то, что «хоронят кого-то из слуг народа». А он и его родственники «рабы, вот и стоят, ждут».

«Нам сказали не подходить, — рассказал дочь умершей. — Мол, хоронят важного человека. Ну что ж, мы подождем. Вы смотрели фильм "Бригада"? Вот смотрю на эти машины и о нем думаю».





Тем временем чиновники, которые остались до конца церемонии прощания, разъезжались на служебных машинах. Уехали и самые близкие с телом Алексея Еромошина, и только после этого людям, ожидающим следующих похорон, разрешили подойти к зданию.