Сегодня Верховный суд рассмотрит апелляцию по делу «парня с бензопилой»

13 июня судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрит апелляцию по делу Влада Казакевича, более известного как «парень с бензопилой».

В октябре 2016 года несовершеннолетний на тот момент парень в нетрезвом состоянии зашел в торговый центр «Европа» в Минске. Он два раза ударил заведенной бензопилой сотрудницу торгового центра. Когда инструмент заглох, Казакевич достал принесенный с собой топор-кувалду и добил женщину. Еще две женщины при нападении получили травмы различной степени тяжести.

Задержать нападавшего удалось с помощью случайных посетителей торгового центра.

Судебный процесс по делу «парня с бензопилой» начался 20 февраля. А 3 марта Минский городской суд приговорил его к максимально возможному в этом случае наказанию — 15 лет колонии общего режима. На суде Казакевич заявил, что хотел убить как можно больше людей и чтобы его застрелили при задержании.

Казакевича признали виновным в подготовке к убийству двух и более лиц, покушении на убийство двух и более лиц, убийстве, совершенном с особой жестокостью из хулиганских побуждений, а также хулиганстве.