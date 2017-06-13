Сегодня Верховный суд рассмотрит апелляцию по делу «парня с бензопилой»

13 июня судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрит апелляцию по делу Влада Казакевича, более известного как «парень с бензопилой».
В октябре 2016 года несовершеннолетний на тот момент парень в нетрезвом состоянии зашел в торговый центр «Европа» в Минске. Он два раза ударил заведенной бензопилой сотрудницу торгового центра. Когда инструмент заглох, Казакевич достал принесенный с собой топор-кувалду и добил женщину. Еще две женщины при нападении получили травмы различной степени тяжести.
Задержать нападавшего удалось с помощью случайных посетителей торгового центра.
Судебный процесс по делу «парня с бензопилой» начался 20 февраля. А 3 марта Минский городской суд приговорил его к максимально возможному в этом случае наказанию — 15 лет колонии общего режима. На суде Казакевич заявил, что хотел убить как можно больше людей и чтобы его застрелили при задержании.
Казакевича признали виновным в подготовке к убийству двух и более лиц, покушении на убийство двух и более лиц, убийстве, совершенном с особой жестокостью из хулиганских побуждений, а также хулиганстве.
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