В автокатастрофе погиб племянник Лидии Ермошиной

Причем через неделю после этой трагедии в семье главы белорусского Центризбиркома случилась вторая.

4 июня около 16:10 на 335-м километре автодороги Брест-Минск близ агрогородка Гатово произошло ДТП. Внедорожник Toyota Land Cruiser, которым управляла 33-летняя бобруйчанка, занесло, и автомобиль опрокинулся. Пассажира — 45-летнего бобруйчанина выбросило из авто, он умер на месте. Водитель и еще один 39-летний пассажир получили травмы, их доставили в больницу.

Пассажиром, погибшим в этой аварии, оказался известный бобруйчанин, бизнесмен и нападающий любительского хоккейного клуба «Бобруйск» Вадим Капустин, также увлекавшийся джип-триалом и экстремальными видами спорта.

Как сообщает Sputnik.by, Вадим Капустин приходился племянником председателю ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной.

Ровно через неделю, 11 июня, стало известно, что у Л. Ермошиной умер единственный сын Алексей Ермошин, которому было 40 лет. Алексей Ермошин работал в Минске адвокатом, жены и детей у него не было. Причина смерти пока не сообщается. Известно, что адвокат внезапно перестал выходить на связь: не отвечал на звонки клиента, с которым договорился о встрече.

В последнее время несчастья буквально обрушились на главу белорусского ЦИК. Незадолго до гибели племянника и смерти сына Л. Ермошина пережила смерть матери, которой было 95 лет.

От редакции. На превью к этой новости первоначально по ошибке было размещено фото нападающего ХК «Бобруйск» Максима Шпилевского, с которым, к счастью, ничего не случилось. Редакция «Сильных Новостей» приносит извинения Максиму Шпилевскому, его родным и близким, а также нашим читателям.

Фото: bobr.by