Умер сын Лидии Ермошиной

Как стало известно «Нашей Ниве», на 40-м году жизни скончался адвокат Алексей Ермошин, единственный сын председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной.
Он должен был встречаться с клиентом, но телефон адвоката не отвечал. Заслуживающий доверия источник в Республиканской коллегии адвокатов подтвердил «Нашей Ниве» смерть Алексея Ермошина.
В последнее время он работал в Минской областной специализированной юридической консультации № 2. А раньше стоял по другую сторону баррикад — фигурировал как заместитель прокурора Фрунзенского района Минска.
По словам Лидии Ермошиной, семьи и детей у Алексея не было.
Отец адвоката, Дмитрий Ермошин, живет в Калининграде. Отношений с сыном он почти не поддерживал.
Несколько лет назад умерла мать председателя ЦИК. Елизавета Горковенко была долгожительницей, прожила более 95 лет.
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