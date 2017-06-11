Умер сын Лидии Ермошиной

Как стало известно «Нашей Ниве», на 40-м году жизни скончался адвокат Алексей Ермошин, единственный сын председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной.

Он должен был встречаться с клиентом, но телефон адвоката не отвечал. Заслуживающий доверия источник в Республиканской коллегии адвокатов подтвердил «Нашей Ниве» смерть Алексея Ермошина.

В последнее время он работал в Минской областной специализированной юридической консультации № 2. А раньше стоял по другую сторону баррикад — фигурировал как заместитель прокурора Фрунзенского района Минска.

По словам Лидии Ермошиной, семьи и детей у Алексея не было.

Отец адвоката, Дмитрий Ермошин, живет в Калининграде. Отношений с сыном он почти не поддерживал.

Несколько лет назад умерла мать председателя ЦИК. Елизавета Горковенко была долгожительницей, прожила более 95 лет.